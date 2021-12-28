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Законодательство РК
11:34 28.12.2021

Казахстанским школьникам с особыми потребностями облегчат сдачу ЕНТ

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В 2022 году абитуриентам с особыми образовательными потребностями облегчат сдачу ЕНТ, также им будет предоставлено дополнительное время для прохождения тестирования. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.

По поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова Национальным центром тестирования будет принят ряд мер для того, чтобы абитуриенты с особыми потребностями могли проходить ЕНТ в наиболее комфортных условиях.

Таким образом, в следующем году поступающие, которые имеют нарушения зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, получат, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные: в течение 4 часов 40 минут.

Самым главным ориентиром в работе для нас являются интересы абитуриентов. Мы уже проводим ЕНТ несколько раз в год, и продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ продлевается еще на 40 минут.Директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев

Кроме того, по его словам, «будут внесены изменения и по содержанию заданий для абитуриентов с особыми потребностями».

Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Ранее такое поручение нам дал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Эти изменения существенно облегчат для них прохождение ЕНТ.Руслан Емелбаев

Как отметили в Минобразования, в 2022 году ЕНТ будет проводиться по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый».

На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого. Фронтальная веб-камера позволит провести идентификацию личности поступающего и исключить подмену лиц во время ЕНТ. Также это необходимо для ведения контроля за ходом сдачи экзамена и обеспечения прозрачности тестирования.Пресс-служба МОН РК

В ведомстве пояснили, что после завершения ЕНТ-2022 до конца календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

В случаях обнаружения фактов использования запрещенных предметов либо других нарушений результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.Пресс-служба МОН РК

В 2022 году ЕНТ также будет проходить в электронном формате. Поступающие традиционно сдают тестирование по трем обязательным предметам (история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения) и двум профильным предметам.

Динара Халдарова
МОН РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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