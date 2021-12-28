11:38 28.12.2021
Замакима района в Туркестанской области осудили за мошенничество
Фото: Zakon.kz
27 декабря 2021 года Каратауским районным судом города Шымкента был вынесен приговор замакиму Байдибекского района Туркестанской области по делу о мошенничестве, совершенном в крупном размере в отношении двух или более лиц, передает Zakon.kz.
Заместитель акима Байдибекского района Туркестанской области Темір А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190, ч. 3, п. 2 УК РК и осужден к наказанию в виде штрафа в размере 14 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
Согласно материалам дела, Темір А. подозревался в получении денежных средств в сумме 1 млн тенге путем мошенничества от директора ТОО за перечисление денежных средств по договору строительства фронт-офиса в районе Байдибек би Туркестанской области на сумму 22 млн 184 тыс. тенге.