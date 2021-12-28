Замакима района в Туркестанской области осудили за мошенничество

Заместитель акима Байдибекского района Туркестанской области Темір А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190, ч. 3, п. 2 УК РК и осужден к наказанию в виде штрафа в размере 14 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Согласно материалам дела, Темір А. подозревался в получении денежных средств в сумме 1 млн тенге путем мошенничества от директора ТОО за перечисление денежных средств по договору строительства фронт-офиса в районе Байдибек би Туркестанской области на сумму 22 млн 184 тыс. тенге.