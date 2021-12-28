11:48 28.12.2021
Два автобуса столкнулись в Алматы — есть пострадавшие
Фото: Zakon.kz
ДТП с участием двух автобусов произошло на пересечении ул. Татибекова и ул. Серпер, передает Zakon.kz.
В западном направлении по ул. Татибекова к остановке медленно ехал автобус маршрута №4. Следом за ним – автобус маршрута №203, водитель которого решил совершить обгон и успеть на остановку первым.
Начав перестраиваться влево, он увидел автомобиль и вырулил в сторону от него, чтобы не допустить столкновение, из-за чего на полном ходу врезался в автобус маршрута №4.
По предварительным данным, пострадали 20 человек.
Водитель автобуса маршрута №4 помогал людям выбраться из автобуса маршрута №203.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz