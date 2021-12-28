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11:48 28.12.2021

Два автобуса столкнулись в Алматы — есть пострадавшие

ДТП, автобус Фото: Zakon.kz
ДТП с участием двух автобусов произошло на пересечении ул. Татибекова и ул. Серпер, передает Zakon.kz.

В западном направлении по ул. Татибекова к остановке медленно ехал автобус маршрута №4. Следом за ним – автобус маршрута №203, водитель которого решил совершить обгон и успеть на остановку первым.

Начав перестраиваться влево, он увидел автомобиль и вырулил в сторону от него, чтобы не допустить столкновение, из-за чего на полном ходу врезался в автобус маршрута №4.

По предварительным данным, пострадали 20 человек.

Водитель автобуса маршрута №4 помогал людям выбраться из автобуса маршрута №203.

ДТП, два автобуса

Фото: Zakon.kz

автобус, ДТП

Фото: Zakon.kz

разбитое стекло, автобус

Фото: Zakon.kz

ДТП, автобус

Фото: Zakon.kz

ДТП, автобус

Фото: Zakon.kz

ДТП, автобус

Фото: Zakon.kz

дтп, автобус

Фото: Zakon.kz

автобус, ДТП

Фото: Zakon.kz

дтп, автобус

Фото: Zakon.kz

дтп, автобус

Фото: Zakon.kz

Анастасия Стативкина
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