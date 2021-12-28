В Казахстане будут брать плату с автотранспорта за въезд в нацпарки

Учитывая бесплатный въезд на особо охраняемые природные территории (ООПТ), количество автомототранспортных средств, въезжающих на ООПТ, ежегодно увеличивается вследствие отсутствия каких-либо ограничений для них. Владельцы автомототранспортных средств не несут ответственности за загрязнение окружающей среды. говорится в документе.

Для въезжающих на автотранспорте предлагается установить следующие тарифы:

0,2 МРП — для мотоциклов, мопедов и квадроциклов;

0,3 МРП — для легковых автомобилей;

1 МРП — для микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей;

2 МРП — для автобусов до 32 мест;

3 МРП — для автобусов свыше 32 мест.

Для пешеходов ставка останется прежней — 0,1 МРП. Школьники будут платить 0,05 МРП, студенты — 0,075 МРП.

Как отмечается, введение платы за въезд автомототранспорта на территорию нацпарков позволит освободить от платы некоторые категории граждан.

К таковым относятся:

пенсионеры;

инвалиды;

ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий на территории других государств;

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

ветераны труда;

дети дошкольного возраста.

Как считают в министерстве, это будет способствовать стимулированию перехода людей на пеший туризм, что положительно отразится на сохранении уникальных природных комплексов.

1 МРП в 2022 году будет составлять 3063 тг.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 января.