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Законодательство РК

Местные жители не будут платить за въезд на территорию нацпарка "Бурабай"

Местные жители не будут платить за въезд на территорию нацпарка Бурабай Фото: wikimedia/Казбеков Нуржан
Проживающих на территории национального парка "Бурабай" освободили от оплаты за въезд, сообщает Zakon.kz.

В декабре в социальных сетях появилось обращение жителей Щучинска, которые недовольны платным проездом в национальный парк. Они просили сделать для них исключение. 


"По ситуации с оплатой за въезд в особо охраняемую природную территорию государственного национального природного парка "Бурабай" сообщаем, что согласно п.3 статьи 590 Налогового кодекса РК "не являются плательщиками платы физические лица, постоянно проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий", – сказал руководитель областного департамента государственных доходов Дулат Нурмулдин. 

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поручил акимату Бурабайского района совместно с нацпарком и правоохранительными органами проработать алгоритм въезда для сотрудников объектов размещения, находящихся на территории курорта.

На сегодняшний день в границах нацпарка проживает более 500 жителей Бурабайского района. Все они в рамках закона освобождены от уплаты за въезд.

Ранее стало известно, что казахстанцам станет дороже посещать нацпарк "Бурабай". 

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