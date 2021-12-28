Мирзагалиев высказался о строительстве АЭС в Казахстане

В этом году мы стали свидетелями дефицита электроэнергии, были вынуждены импортировать электроэнергию, были незапланированные перетоки из России. Мы сделали баланс потребления и производства электроэнергии до 2035 года и однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику. Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев

Однако, по его словам, строительство любой станции и, в первую очередь, АЭС — это вопрос не быстрый. На это в среднем может потребоваться до 10 лет.

Действительно, этот вопрос обсуждается уже с 2013 года, то есть восемь лет. За это время изучались различные земельные участки, исходя из их сейсмичности, инфраструктуры, учитывая наличие сетей и уровень потребления. В шорт-листе сейчас две локации. Одна — это поселок Улкен в Алматинской области, вторая — город Курчатов. По сейсмичности они подходят. Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры будет интересней, приоритетней, потому что там проходит линия электропередач 500 киловольт «Север – Юг». Кроме того, поселок Улкен находится ближе к основным нашим потребителям — это южный регион. Глава Министерства энергетики РК

Но окончательное решение по выбору участка, отметил министр, еще не принято.

Эту работу сейчас уже начали, организовали проектную группу при АО «Самрук-Казына», которая должна все соответствующие изучения провести. Перед данной группой стоит задача определиться не только с участком, но и с технологиями, мощностью, хранением отходов. Это комплексная работа, которая уже начата. Магзум Мирзагалиев

Позже он добавил, что в соответствии с Экологическим кодексом РК любой проект, который относится к первой категории опасности, должен проходить через общественные слушания, проводимые перед началом строительства.