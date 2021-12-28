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Законодательство РК
14:03 28.12.2021

Домогался отчим — подросток хотела совершить суицид в Талдыкоргане

талдыкорган, отчим, падчерица, домогательства, полиция Фото: pixabay
Полицейские Алматинской области предотвратили суицид 12-летней девочки, подвергавшейся сексуальным домогательствам, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, факт зарегистрирован в Талдыкоргане.

18 ноября сотрудники Управления криминальной полиции ДП Алматинской области в ходе мониторинга социальных сетей выявили публикацию малолетнего ребенка о желании покончить жизнь самоубийством из-за сексуальных домогательств со стороны отчима.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 124, ч. 2 УК РК «Совершение развратных действий в отношении малолетней».

Полиции удалось установить 12-летнюю школьницу и ее мать. Чтобы не травмировать психику ребенка, стражи порядка организовали беседу психолога-педагога с девочкой и ее матерью.Пресс-служба ДП Алматинской области

Психолог выяснил, что в отношении ребенка действительно совершались насильственные действия сексуального характера со стороны отчима, но об этом малолетняя пострадавшая никому не говорила и ни с кем не делилась.

Полицейские 19 ноября задержали 48-летнего подозреваемого, который признался в преступлении.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве подчеркнули, что в ходе досудебного расследования была произведена переквалификация дела на ст. 121, ч. 4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».

Кроме того, выяснилось, что мужчина в 2002 году уже был осужден по ст. 120, ч. 3, п. «в» УК РК «Изнасилование заведомо несовершеннолетней» и был приговорен к 13 годам лишения свободы (освободился в 2011 году).

Следственный судья санкционировал подозреваемому лицу меру пресечения в виде заключения под стражей на двухмесячный срок.Пресс-служба ДП Алматинской области

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.

Динара Халдарова
Алматинская область Талдыкорган
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