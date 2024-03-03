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Подросток позвонил в службу спасения во время собственной попытки суицида в Семее

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 10:57 Фото: МЧС РК
В Абайской области диспетчер службы спасения предотвратила попытку суицида, сообщает Zakon.kz.

3 марта в 9:00 утра на пульт 112 поступил звонок от подростка, который хотел совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста Семея. Подросток, находясь в подвешенном состоянии, решил сам позвонить в службу спасения.

Младший сержант гражданской защиты Айжан Каленова до прибытия сотрудников полиции оказывала экстренную психологическую помощь ребенку, возможно, тем самым предотвратив необратимый шаг.

Судя по разговору диспетчера, ребенок был расстроен из-за проблем с учебой.

На фотографии видно, что подросток испытал большой стресс и сидит в патрульной машине в замкнутом положении.

подросток, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 10:57

Фото: МЧС РК

3 марта около 06:10 в поселке Строительный города Семея поступил вызов о неисправности дымохода в частном доме. Двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом.

Также о героических поступках: четырехмесячного ребенка от пожара в многоэтажном жилом доме спас пожарный Максат Лесхан. Астанчанин призвал руководство Министерства по ЧС отметить героя.

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Абайская область МЧС РК Семей
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