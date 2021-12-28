Документ должен быть единым – депутат про дополнительные страницы в паспорте

Есть основополагающие документы – Конституция, конституционные законы, паспорт гражданина Республики Казахстан. Я считаю, что паспорт – это основной документ, который устанавливает личность. Вот вы предлагаете увеличить до 48 страниц, насколько это обосновано? Да, мы понимаем, что это удобно для отметок, для людей, которые пересекают границу много раз. Но, все-таки, может быть, есть необходимость сохранить в прежнем виде – 36 страниц? Хотелось бы, чтобы паспорт был единый. Депутат Мажилиса Максат Раманкулов

По его словам, от того, что в паспорте появятся дополнительные 12 страниц, проблема не решится, а только увеличится расход бюджета.

Заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев отметил, что МВД придерживается такой же позиции, но от граждан поступает большое количество обращений по этому вопросу.

К нам поступает очень много обращений граждан, которые часто выезжают за рубеж, часто меняют паспорта. Но это одно из предложений для того, чтобы удовлетворить эти запросы. После того, как законопроект пройдет обсуждение, пойдет на заключение в правительство. Конечно, правительство в целом будет смотреть, насколько это объективно, в том числе с учетом предполагаемых затрат на увеличение страниц. Мурат Баймукашев

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Ерлан Смайлов объяснил, что новые паспорта с 48 страницами будут выдавать при запросе граждан. Остальные смогут пользоваться стандартным документом с 36 страницами.

12 страниц – это, наверное, еще 20-30 поездок как минимум. На эти поездки человеку паспорт менять не надо. Это для удобства граждан. Здесь мы концептуальные основы – Конституцию, паспорт, гражданство – не трогаем. Просто физически увеличиваем количество страниц, чтобы людям было удобно. В части бюджета мы видим, раз это люди, которые более активно передвигаются, то просто предусматриваем увеличение стоимости паспорта. Его стоимость будет чуть выше 36-страничного паспорта. Ерлан Смайлов

Ранее было предложено выдавать казахстанцам, часто выезжающим за границу, паспорта с 48 страницами. Подробнее об этом здесь.