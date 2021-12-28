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19:28 28.12.2021

Билан высказался о блогере Биржане Ашиме: Воспитание у него присутствует

Дима Билан высказался о Биржане Ашиме Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан прокомментировал опубликованные в Instagram видео с его выступлением в нетрезвом виде. Он также заявил, что не хотел бы, чтобы казахстанца сильно осуждали, сообщает Zakon.kz.

Речь о выступлении зашла в интервью Димы Билана с Ксенией Собчак. Певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.

Как прояснил певец, невеста со свадьбы отнеслась к его выступлению в нетрезвом виде с пониманием.

Она сказала: «Дим, да послушай, мы все понимаем, мы все люди». Абсолютно нормально отнеслась ко всему.Российский певец Дима Билан

Певец также высказался об осуждении, которое обрушилось на казахстанского блогера Биржана Ашима после публикации видео в Instagram. Тогда блогер рассказал подписчикам, что Дима Билан «на ногах не стоит».

Я не люблю, когда, скажем, не обращают внимания на проблему. Но и когда закидывают и начинают «мочковать» сильно, мне становится человека жалко. Есть какая-то точка, до которой бы хотелось, чтобы человека «не мочили». Извинения говорят, что все-таки воспитание у него присутствует.Российский певец Дима Билан

Ксения Собчак предположила, что на Биржана Ашима могла надавить Яна Рудковская – продюсер Димы Билана. Однако певец указал, что они бы не стали звонить и требовать удалить видео.

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