Билан высказался о блогере Биржане Ашиме: Воспитание у него присутствует

Речь о выступлении зашла в интервью Димы Билана с Ксенией Собчак. Певец признался, что у него есть проблемы с алкогольной зависимостью и что он пытается бороться с ней.

Как прояснил певец, невеста со свадьбы отнеслась к его выступлению в нетрезвом виде с пониманием.

Она сказала: «Дим, да послушай, мы все понимаем, мы все люди». Абсолютно нормально отнеслась ко всему. Российский певец Дима Билан

Певец также высказался об осуждении, которое обрушилось на казахстанского блогера Биржана Ашима после публикации видео в Instagram. Тогда блогер рассказал подписчикам, что Дима Билан «на ногах не стоит».

Я не люблю, когда, скажем, не обращают внимания на проблему. Но и когда закидывают и начинают «мочковать» сильно, мне становится человека жалко. Есть какая-то точка, до которой бы хотелось, чтобы человека «не мочили». Извинения говорят, что все-таки воспитание у него присутствует. Российский певец Дима Билан

Ксения Собчак предположила, что на Биржана Ашима могла надавить Яна Рудковская – продюсер Димы Билана. Однако певец указал, что они бы не стали звонить и требовать удалить видео.