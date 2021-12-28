Стали известны обладатели стипендии «Болашак»

Решением Республиканской комиссии по итогам третьего потока отбора этого года стипендия присуждена еще 569 казахстанцам. Из них 163 человека поступили в магистратуру, четыре – в докторантуру лучших вузов мира. По программе «Стажировка» обучатся 37 стипендиатов. Еще 365 ученых пройдут стажировку в зарубежных научно-исследовательских и отраслевых центрах. МОН РК

Обладатели международной стипендии «Болашак» пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах, научных и отраслевых центрах 27 стран мира. 220 человек обучатся в вузах США, 136 – Великобритании, 57 – Российской Федерации, 13 – Австралии, 14 – Германии, три – Японии и др.

В министерстве напомнили, что категория «Ученые» в этом году была утверждена впервые по поручению главы государства.

В этом году востребованными стали такие специальности, как «Методология и методика дистанционного обучения. Разработка педагогических платформ», «Методика преподавания STEM-дисциплин», «Стратегический менеджмент и лидерство в высшем образовании», «Педагогические инновации», «Биология, молекулярная биология, биохимия», «Вирусология. Инфекционные болезни. Эпидемиология», «Цифровая экономика. Цифровой маркетинг», «Информационная кибербезопасность и криптография», «Инновационный менеджмент. Менеджмент технологий», «Биотехнология. Зеленые инновации. Биоинженерия» и др.

Список обладателей международной стипендии «Болашак» опубликован на странице МОН РК в Telegram и на сайте Центра международных программ.

По информации МОН, очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом состоялось 24 декабря.

Ранее по итогам двух потоков конкурсного отбора решением комиссии было присуждено еще 309 стипендий, из них 51 стипендия по категории «Ученые».

Всего в этом году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. В том числе 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировок по пяти категориям.

500 стипендий выделено по новой категории стажировок «Ученые».