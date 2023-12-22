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Появился список обладателей стипендии "Болашак"

Появился список обладателей стипендии "Болашак" Фото: bolashak.gov.kz
Опубликован список четвертого потока обладателей стипендии "Болашак". Об этом сегодня, 22 декабря 2023 года, рассказали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

Список четвертого потока обладателей стипендии "Болашак" опубликовали на сайте программы.

"Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 167 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак". Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 – в докторантуре, 32 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МНВО.

При этом преобладающее большинство стипендиатов пройдет подготовку по направлениям инженерно-технического профиля.

Обучение будет проходить по 66 специальностям.

Полный список четвертого потока обладателей стипендии "Болашак" можете скачать в Telegram-канале Zakon.kz по ссылке.

В министерстве напомнили, что в этом году по поручению глава государства по переориентированию программы "Болашак" особый акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов. Введены квоты для инженеров и медицинских работников, претендентов из сельской местности, которые подают в магистратуру. Они могут пройти языковую подготовку сроком до 12 месяцев перед началом обучения, им необязательно иметь на руках приглашение из университета при подаче документов на стипендию.

"В Послании "Экономический курс справедливого Казахстана" глава государства дал поручения по расширению научного сотрудничества и подготовки кадров для агропромышленного комплекса, геологоразведки, IT-сектора, креативной индустрии и так далее. Данные направления являются востребованными и актуальными, нами проведена работа по увеличению количества претендентов, стипендии и поиску университетов, предоставляющие обучение по указанным сферам", – сказала председатель правления АО "Центр международных программ" Алия Оспанова.

Претенденты поступили в вузы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как University of Oxford, University of Aberdeen, University of Illinois at Urbana-Champaign, Australian National University. Наибольшим интересом пользуются такие специальности, как "Информационные технологии и системы", "Аналитика больших данных", "Педагогика", "Строительная инженерия", "Геология. Горное дело. Геодезия".

"Также решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 481 казахстанец стал обладателем грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира".Пресс-служба МНВО РК

Стипендиаты будут проводить исследования по девяти направлениям:

  • инженерные науки,
  • естественные науки,
  • гуманитарная сфера,
  • агропромышленный комплекс,
  • информационно-коммуникационные технологий,
  • социальные науки,
  • образование,
  • медицина,
  • искусство.

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20 декабря 2023 года сообщалось, что стипендию "Болашак" присудили 167 казахстанцам. Подробнее здесь.

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Министерство науки и высшего образования РК Образование Болашак Казахстан
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