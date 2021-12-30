Восемь казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 736 человек (14 746+ и 1990 КВИ-), из них в стационарах находятся 2418 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 318.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: