08:10 30.12.2021
Восемь казахстанцев скончались от коронавируса за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане не зафиксировано смертельных случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.
На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 736 человек (14 746+ и 1990 КВИ-), из них в стационарах находятся 2418 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 318.
Фото: пресс-служба Минздрава РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 217 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 69,
на аппарате ИВЛ – 43.