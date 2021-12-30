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06:48 30.12.2021

При задержании Саддама Хусейна использовали усыпляющий порошок – СМИ

Ирак Фото: pixabay
Анонимный иракский переводчик, который сотрудничал с американцами, рассказал подробности задержания экс-президента Ирака Саддама Хусейна, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, 30 декабря исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.

По словам переводчика, он находился вместе с американскими военнослужащими, которые проводили операцию по задержанию Хусейна. Он напомнил, что США обещали несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения тем, кто предоставит информацию о местонахождении Хусейна.

«Спустя примерно восемь месяцев с начала моей работы с ними поступили сведения, естественно, абсолютно секретные, о которых никто не знал, о месте, где скрывался Саддам Хусейн в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин. Это место находилось на ферме, буквально в нескольких метрах от Тигра, на расстоянии 50 м или даже ближе, в районе Эль-Маабар», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, была версия, что донос о предполагаемом местонахождении Хусейна сделал один из родственников его охранников, затем эту информацию проверили, проследив за охранником, доставлявшим президенту продовольствие.

На место направили подразделение американского спецназа, одновременно высадился десант. Самому переводчику не разрешили приблизиться, так как на нем не было противогаза.

По его словам, противогаз понадобился, так как на месте проведения операции на площади около квадратного километра распылили усыпляющий газ в помещении и на ферме, где он находился.

После того как Хусейна эвакуировали на вертолете, переводчик смог осмотреть комнату, где тот проживал: это было помещение шириной 3,5 м и длиной около четырех метров, где стояли две кровати.

«Там были две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи – наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, диктофон с пустой пленкой и аудиозаписи, сделанные президентом. Были ценные вещи, был его личный револьвер. Большая часть личных вещей Саддама Хусейна была украдена – обувь, часы, одежда и даже еда. Кто-то из военных брал это на память», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на ферме после операции были покрыты неким белым веществом саженцы апельсиновых деревьев, попугаи, скот, бродячие собаки, при этом животные все были мертвы.

Елена Беляева
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