Программу по цифровой биометрической идентификации разработали в РК

Программа описывает принципы функционирования, порядок и временные этапы создания единой Национальной платформы цифровой биометрической идентификации граждан, распределение компетенций и ответственности, а также порядок взаимодействия государственных органов РК в целях создания и обеспечения эффективной работы данной платформы.

Цель программы:

Расширение проникновения цифровых сервисов в масштабе государства и повышение доступности государственных, финансовых и иных видов услуг в полностью цифровом формате. Обеспечение оперативного и безопасного обмена и доступа к персональным данным для всех участников процесса цифровой идентификации. Повышение безопасности и обеспечение контроля над персональными данными для граждан РК. Стимулирование цифрового развития отраслей экономики.

Планируется утверждение операционной модели функционирования национальной инфраструктуры цифровой идентификации и распределение ролей между участниками программы.

Программа предоставит возможность интерактивного управления согласиями на доступ к персональным данным третьим лицам.

Область применения систем цифровой идентификации в международной практике постоянно расширяется и в настоящее время включает:

обеспечение финансовой инклюзивности, расширение доступа граждан к финансовым услугам и финтехинновациям;

предоставление государственных услуг и поддержки, включая социальные и пенсионные выплаты, услуги в области здравоохранения и образования;

трудовую и миграционную политику, включая учет трудоспособного населения, региональных и отраслевых перетоков рабочей силы;

сокращение теневого сектора и повышение собираемости налогов;

подтверждение и защиту прав собственности, других экономических, социальных и гражданских прав;

обеспечение правопорядка и национальной безопасности и др.

Посмотреть документ можно на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 12 января.