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Законодательство РК
10:09 30.12.2021

Программу по цифровой биометрической идентификации разработали в РК

программа по индентификации Фото: pixabay
МЦРИАП РК подготовило постановление правительства «Об утверждении программы создания Национальной платформы цифровой биометрической идентификации на 2021-2024 годы», сообщает Zakon.kz.

Программа описывает принципы функционирования, порядок и временные этапы создания единой Национальной платформы цифровой биометрической идентификации граждан, распределение компетенций и ответственности, а также порядок взаимодействия государственных органов РК в целях создания и обеспечения эффективной работы данной платформы.  

Цель программы:

  1. Расширение проникновения цифровых сервисов в масштабе государства и повышение доступности государственных, финансовых и иных видов услуг в полностью цифровом формате.

  2. Обеспечение оперативного и безопасного обмена и доступа к персональным данным для всех участников процесса цифровой идентификации.

  3. Повышение безопасности и обеспечение контроля над персональными данными для граждан РК.

  4. Стимулирование цифрового развития отраслей экономики.  

Планируется утверждение операционной модели функционирования национальной инфраструктуры цифровой идентификации и распределение ролей между участниками программы.

Программа предоставит возможность интерактивного управления согласиями на доступ к персональным данным третьим лицам.

Область применения систем цифровой идентификации в международной практике постоянно расширяется и в настоящее время включает:

  • обеспечение финансовой инклюзивности, расширение доступа граждан к финансовым услугам и финтехинновациям;

  • предоставление государственных услуг и поддержки, включая социальные и пенсионные выплаты, услуги в области здравоохранения и образования;

  • трудовую и миграционную политику, включая учет трудоспособного населения, региональных и отраслевых перетоков рабочей силы;

  • сокращение теневого сектора и повышение собираемости налогов;

  • подтверждение и защиту прав собственности, других экономических, социальных и гражданских прав;

  • обеспечение правопорядка и национальной безопасности и др.

Посмотреть документ можно на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 12 января.     

Лариса Черненко
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