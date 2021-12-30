Гробница девушки в царском одеянии возрастом 1500 лет найдена в Мангистау

Найденная археологами молодая женщина была одета в царские одежды, а возраст гробницы составляет 1500 лет, сообщает fbm.ru.

Как отмечает издание «Археология, этнография и антропология Евразии», ранее могила была разграблена, однако расхитителей заинтересовал череп девушки, который был украден, а не золотые украшения.

В ущелье Каракабак, где ранее было обнаружено древнее поселение, археологи из Мангистауского государственного историко-культурного заповедника и Института археологии и этнографии СО РАН нашли еще одно захоронение в гуннском могильнике. Погребальное сооружение в виде кургана из обломков известняка и кремня было разграблено.

По информации издания, девушка была погребена в V-VI веках н.э. Археологи предполагают, что умершая принадлежала к элите определенного кочевого племени.

Фото: old.archaeology.nsc.ru

В обнаруженном захоронении находились 64 золотые бляшки диаметром 12-14 мм, а также несколько масок с изображением человеческих лиц, чеканные золотом обкладки двух обувных ремней и наконечники бляшек.

В гробнице обнаружены и другие артефакты: часть бронзового зеркала, множество бусин и наконечник дротика.