Нурлан Кылышбаев сложил депутатские полномочия

Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что Нурлан Наурызович Кылышбаев обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. ЦИК РК рассмотрел это заявление и внес соответствующее представление в Сенат.

Рекомендации ЦИК РК озвучил член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Депутат Сената Парламента РК Нурлан Наурызович Кылышбаев подал заявление на прекращение депутатских полномочий. В связи с этим ЦИК в соответствии со ст. 52 Закона «О выборах», а также в соответствии со ст. 24 п. 3 и 8 принял решение о досрочном прекращении полномочий Нурлана Наурызовича Кылышбаева. Асылбек Смагулов

После этого Сенат принял соответствующее постановление о прекращении полномочий депутата Нурлана Кылышбаева в связи с переходом на другую работу.

Ашимбаев отметил, что Нурлан Кылышбаев проработал депутатом от Алматинской области более пяти лет.

В этот период активно участвовал в законотворческой работе Сената, решении вопросов регионов, внес свой вклад в деятельность Палаты. Немало труда он вложил и в эффективную организацию работы Комитета по финансам и бюджету. Поэтому мы выражаем благодарность и признательность за депутатскую деятельность Нурлану Наурызовичу. Маулен Ашимбаев

Кылышбаев был награжден почетной грамотой Сената.