10:33 30.12.2021
Нурлан Кылышбаев сложил депутатские полномочия
Фото: Сайт Сената Парламента РК
На пленарном заседании Сената Парламента РК Нурлан Кылышбаев сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент Zakon.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что Нурлан Наурызович Кылышбаев обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. ЦИК РК рассмотрел это заявление и внес соответствующее представление в Сенат.
Рекомендации ЦИК РК озвучил член Центризбиркома Асылбек Смагулов.
Депутат Сената Парламента РК Нурлан Наурызович Кылышбаев подал заявление на прекращение депутатских полномочий. В связи с этим ЦИК в соответствии со ст. 52 Закона «О выборах», а также в соответствии со ст. 24 п. 3 и 8 принял решение о досрочном прекращении полномочий Нурлана Наурызовича Кылышбаева.Асылбек Смагулов
После этого Сенат принял соответствующее постановление о прекращении полномочий депутата Нурлана Кылышбаева в связи с переходом на другую работу.
Ашимбаев отметил, что Нурлан Кылышбаев проработал депутатом от Алматинской области более пяти лет.
В этот период активно участвовал в законотворческой работе Сената, решении вопросов регионов, внес свой вклад в деятельность Палаты. Немало труда он вложил и в эффективную организацию работы Комитета по финансам и бюджету. Поэтому мы выражаем благодарность и признательность за депутатскую деятельность Нурлану Наурызовичу.Маулен Ашимбаев
Кылышбаев был награжден почетной грамотой Сената.
Я очень рад и благодарен за то, что сотрудничал с вами и был вашим коллегой. Сенат – высшая палата Парламента РК. Я выражаю благодарность Елбасы – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за то, что был депутатом Сената. Хочу выразить благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву. Я вместе с вами рассматривал проекты законов, принимал законы, принимал участие в исполнении поручений главы государства, в развитии наших регионов. В решении вопросов мы с вами советовались, я прислушивался к вашим советам, и мы вместе решали вопросы регионов. Я полагаю, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать и трудиться на благо нашей страны, чтобы она была известна всему миру и процветала. Нурлан Кылышбаев