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Законодательство РК
10:44 30.12.2021

Нурсерик Шарипов стал судьей Верховного суда

судья, сенат Фото: Карагандинский областной суд
Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании Палаты избрали на должность судьи Верховного суда РК во внеконкурсном порядке Нурсерика Шарипова. Ранее он возглавлял Карагандинский областной суд, передает корреспондент Zakon.kz.

Кандидатуру Нурсерика Шарипова к избранию на должность судьи Верховного суда РК во внеконкурсном порядке на рассмотрение Сената внес президент Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп сообщил, что Нурсерик Шарипов имеет большой судейский опыт работы – более 25 лет. Судейскую деятельность начинал судьей районного суда в городе Алматы, возглавлял два районных суда – Специализированный межрайонный административный суд Алматы и Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области. Далее руководил апелляционной судебной коллегией Мангистауского областного суда, был председателем Южно-Казахстанского областного суда, руководителем аппарата Верховного суда РК. С декабря 2018 года является председателем Карагандинского областного суда.

Пользуется авторитетом в судейском сообществе, подготовлен к ответственной работе судьи Верховного суда РК. Председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп

Депутаты данное представление поддержали.

На основании представления президента Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан избрать Шарипова Нурсерика Каримовича на должность судьи Верховного суда Республики Казахстан во внеконкурсном порядке. Сенатор Владимир Волков

В свою очередь Нурсерик Шарипов принес присягу, его впервые избрали на должность судьи Верховного суда РК. Он поклялся честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам РК, быть беспристрастным и справедливым, как велит ему долг судьи.

Шарипов Нурсерик Каримович 1965 года рождения, имеет высшее юридическое образование.

1990-1992 год – ассистент кафедры административного права Казахского государственного университета.

1992 год – старший референт отдела по гражданству и помилованию Аппарата Президента Республики Казахстан.

В 1995 году назначен судьей народного суда Фрунзенского района г. Алматы, в 1996 году – судьей Медеуского районного суда г. Алматы.

2007 год – председатель Специализированного межрайонного административного суда города Алматы.

2008-2010 годы – председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

2010 год – председатель апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда.

2012 год – председатель Южно-Казахстанского областного суда.

2017 год – руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан).

С 2018 года и по настоящее время – председатель Карагандинского областного суда.

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