Нурсерик Шарипов стал судьей Верховного суда

Кандидатуру Нурсерика Шарипова к избранию на должность судьи Верховного суда РК во внеконкурсном порядке на рассмотрение Сената внес президент Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп сообщил, что Нурсерик Шарипов имеет большой судейский опыт работы – более 25 лет. Судейскую деятельность начинал судьей районного суда в городе Алматы, возглавлял два районных суда – Специализированный межрайонный административный суд Алматы и Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области. Далее руководил апелляционной судебной коллегией Мангистауского областного суда, был председателем Южно-Казахстанского областного суда, руководителем аппарата Верховного суда РК. С декабря 2018 года является председателем Карагандинского областного суда.

Пользуется авторитетом в судейском сообществе, подготовлен к ответственной работе судьи Верховного суда РК. Председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп

Депутаты данное представление поддержали.

На основании представления президента Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан избрать Шарипова Нурсерика Каримовича на должность судьи Верховного суда Республики Казахстан во внеконкурсном порядке. Сенатор Владимир Волков

В свою очередь Нурсерик Шарипов принес присягу, его впервые избрали на должность судьи Верховного суда РК. Он поклялся честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам РК, быть беспристрастным и справедливым, как велит ему долг судьи.

Шарипов Нурсерик Каримович 1965 года рождения, имеет высшее юридическое образование.

1990-1992 год – ассистент кафедры административного права Казахского государственного университета.

1992 год – старший референт отдела по гражданству и помилованию Аппарата Президента Республики Казахстан.

В 1995 году назначен судьей народного суда Фрунзенского района г. Алматы, в 1996 году – судьей Медеуского районного суда г. Алматы.

2007 год – председатель Специализированного межрайонного административного суда города Алматы.

2008-2010 годы – председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

2010 год – председатель апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда.

2012 год – председатель Южно-Казахстанского областного суда.

2017 год – руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан).

С 2018 года и по настоящее время – председатель Карагандинского областного суда.