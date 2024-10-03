Денис Шипп стал судьей Верховного суда
Фото: parlam.kz
Депутаты Сената РК на пленарном заседании 3 октября избрали на должность судьи Верховного суда Дениса Шиппа, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Дмитрий Малахов, главой государства внесено представление об избрании во внеконкурсном порядке на должность судьи Верховного суда Дениса Шиппа.
"Денис Алексеевич имеет огромный судейский опыт работы. Более 21 года. Возглавлял специализированный финансовый суд города Алматы, руководил апелляционной судебной коллегией по гражданским и административным делам Костанайского областного суда. Затем был избран судьей Верховного суда РК, более трех лет возглавлял Высший Судебный Совет", – сказал Дмитрий Малахов, представляя сенаторам кандидатуру Дениса Шиппа.
Ранее Дениса Шиппа освободили от должности председателя Высшего судебного совета.
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