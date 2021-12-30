Путин и Лукашенко сыграли в товарищеском хоккейном матче

Главы двух государств играли за одну команду и победили соперника со счетом 18:7, передает rsport. По результатам матча российский руководитель забил семь шайб, а его белорусский коллега — два гола.

В составе двух коллективов принимали участие бывшие звезды советского хоккея — депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и многие другие.

На лед также вышел сын президента Беларуси – Николай Лукашенко. В его активе четыре шайбы.