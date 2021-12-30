Завод по выпуску удобрений построят в Жамбылской области

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области химического комплекса с полным производственным циклом – от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортоориентированной продукции – минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.

Проект, добавил он, реализуется российской компанией «ЕвроХим», которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group. Реализация проекта осуществляется в два этапа. К этому часу завершен первый этап: введен в эксплуатацию горно-рудный комплекс, на базе которого налажена добыча фосфоритов до 660 тыс. тонн в год, построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций составила 126 млн долларов.

Второй этап предусматривает строительство инновационного химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов, мощностью производства – не менее 1 млн тонн продукции/год. На текущий момент группой компаний ЕвроХим в рамках опережающего финансирования II этапа уже инвестировано 138,7 млн долларов. С 2008 года выплачено до 16,7 млрд тенге налоговых платежей и 24 млн долларов в виде отчислений на социально-экономическое развитие региона. Всего будет уплачено 40 млн долларов. Реализация проекта позволит привлечь свыше миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, создать новые рабочие места, увеличить объемы экспорта и экспортной выручки, а также налоговые поступления в госбюджет на 200 млрд тенге. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов

По его словам, реализация Соглашения также позволит организовать производство минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью не менее 1 млн тонн в год по инновационной безотходной технологии и будет способствовать ускоренному развитию моногородов Жанатас и Каратау.

В заключении профильного комитета сказано, что планируется создание не менее 1200 новых рабочих мест в период эксплуатации завода. Будет обеспечено не менее 80% местного содержания в кадрах в общем количестве работников проектной компании по истечении года после даты завершения строительства.

Законопроектом устанавливается предполагаемый период строительства – 2019 – 2024 годы и предполагаемый период эксплуатации завода – не менее 50 лет.