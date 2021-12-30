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12:26 30.12.2021

Бахыт Сарсекбаев: Побед казахстанским спортсменам в новом году!

поздравление Фото: instagram.com/b.sarsekbayev
Чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине, двукратный медалист Азиатских игр, заслуженный мастер спорта РК, кавалер ордена «Барыс» Бахыт Сарсекбаев поздравил читателей Zakon.kz с наступающим Новым годом.

Бахыт Сарсекбаев – чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине в полусредней весовой категории (до 69 кг), двукратный медалист Азиатских игр (одна золотая и одна бронзовая медаль), заслуженный мастер спорта РК, кавалер ордена «Барыс».

29 ноября прославленный казахстанский боксер отметил свой юбилей – ему исполнилось 40 лет.

В 2006 году Бахыт Сарсекбаев стал чемпионом мира среди студентов. В том же году оказался единственным казахстанским боксером, одержавшим победу на Азиатских играх в Дохе. На Олимпийских играх в Пекине в 2008 году Сарсекбаев стал единственным олимпийским чемпионом в сборной Казахстана по боксу.

Говоря об уходящем годе, Бахыт Сарсекбаев вспоминает хорошее выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира в Белграде.

Казахстанские мастера кожаной перчатки доказали, что не зря считаются одними из лучших в мире. Надеюсь, в 2022 году государство уделит больше внимания спорту. Поздравляю казахстанцев с наступающим Новым годом! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, новых эмоций и побед всем нашим спортсменам!Бахыт Сарсекбаев
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