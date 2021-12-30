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Законодательство РК
12:42 30.12.2021

Правила оказания услуг связи и доступа к интернету изменили в Казахстане

правила предоставления услуг связи Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 24 декабря 2021 года внес изменения в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Теперь изменить условия тарифа услуг телефонной связи оператор сможет с согласия абонента, известив его об этом посредством телефонного звонка и при необходимости письменно не позднее, чем за 30 календарных дней до введения их в действие.

При этом согласием является отсутствие в течение указанного срока заявления абонента об отказе от изменения тарифа.

Доступ к услугам телефонной связи, отключенным за несвоевременную оплату, будут возобновлять бесплатно не позднее трех часов с момента поступления полной суммы задолженности на лицевой счет абонента.

Срок продлевается до 24 часов при сбоях системы, рассинхронизации систем и неуспешной активации, произошедших не по вине оператора связи

Также указывается, что оператор сотовой связи сможет менять тарифы не более чем один раз в год.

При оказании услуги доступа к сети Интернет оператор должен предоставлять исключительно услуги доступа к сети Интернет без дополнительных платных услуг.

Правила также предусматривают, что абонент имеет право:

  • требовать письменно перерасчета платы за услуги телефонной связи, уплаченной в период отсутствия связи не по вине абонента, при авариях на телефонных сетях;

  • отказаться письменно от внесения его номера в списки абонентов справочно-информационной службы.

Полный текст поправок можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 9 января 2022 года.

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