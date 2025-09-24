Доступ к интернету в общественных местах: внесены изменения

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 17 сентября 2025 года внесены изменения в правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются понятия в правилах.

Кроме того, указывается, что для получения доступа к интернету в пункте общественного доступа пользователь авторизуется путем ввода абонентского номера в поле "Логин" специальной формы и запрашивает одноразовый персональный идентификатор (пароль) путем использования активного элемента формы "Получить пароль".

Либо пользователю для получения доступа к сети интернет необходимо авторизоваться на веб-портале "электронного правительства" посредством использования электронной цифровой подписи.

Владелец или оператор связи, оказывающий услуги общественного доступа к сети интернет, подключает пользователя к сети интернет одним из следующих способов:

после направления пользователю одноразового персонального идентификатора (пароль) в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле "Логин";

после авторизации пользователя на веб-портале "электронного правительства" посредством использования электронной цифровой подписи.

Авторизация пользователя завершается после ввода одноразового персонального идентификатора (пароля), полученного в SMS-сообщении, либо путем авторизации на веб-портале "электронного правительства" с использованием электронной цифровой подписи.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года.