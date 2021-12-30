Два крупнейших отделения медицинского университета Семея отмечают юбилей

За полувековой историей стоит каждодневный труд целой плеяды выдающихся ученых, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а результатом этой работы стали внедряемые современные методики оказания медицинской помощи, но самое важное – сотни и тысячи спасенных жизней.

Истории двух старейших отделений тесно связаны между собой, ведь они созданы в стенах одной клиники и оба призваны спасать человеческие жизни. И в то же время каждое из них уникально по-своему, и уникальны они прежде всего благодаря людям – тем, кто создавал с нуля и организовал работу своих служб, принимал непростые решения, знаниями и упорством совершенствовал качество медицинских услуг. Именно поэтому каждое из отделений заслуживает отдельного внимания.

Фото: НАО «Медицинский университет Семей»

Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии было создано 25 декабря 1971 года. Первой заведующей отделением стала Дурнобрагова Н.М. Именно она стоит у истоков создания реанимационной службы в клинике. Отрадно отметить, что и сегодня Неля Михайловна, даже находясь на заслуженном отдыхе, поддерживает своих коллег, делясь своим опытом и знаниями. Для нескольких поколений анестезиологов и реаниматологов она является мудрым наставником и примером для подражания. К слову, коллеги Нели Михайловны выделяют и ее большие человеческие качества, благодаря которым в 1987 году она была удостоена ордена Дружбы народов.

В разные годы отделением руководили Шапиханов К.Р., Абралин Е.У., Нуржанов К.М. С 1995 по 2019 год эту должность занимал врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РК Нурлан М.Р. С 2019 года исполнял обязанности заведующего Масалов Е.А. В разное время в отделении работали Нуржанов К.М., Миллер А.Д., Щербаков А.Л., Баредкин А.И., Аубакирова Г.Т., Ксенофонтов Н.С., Жетимкаринова А.Д., Жумадилов А.Ш., Жумаханов Ж.А., Исаханов Е.Е. и др. И сегодня отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии известно далеко за пределами клиники благодаря своим опытным и квалифицированным специалистам.

Фото: НАО «Медицинский университет Семей»

Следует отметить, что на момент открытия отделения приходилось все создавать практически с нуля – закупать необходимое оборудование, подбирать штат сотрудников, искать пути внедрения современных методов оказания медицинских услуг. Так, за время существования отделения внедрены в практику эндотрахеальный и внутривенный наркоз, проводниковые методы анестезии. С 2013 года отделением освоено анестезиологическое пособие при кардиохирургических операциях. А в 2014 году создано кардиореанимационное отделение, первым заведующим которого была назначена Якупова Х.Ф. – одна из опытнейших специалистов в своей области. За последние годы для обмена опытом, внедрения передовых методов лечения сотрудники отделения побывали в крупных медицинских центрах США, Италии, Турции, Хорватии, России, Украины, Республики Кыргызстан.

Для подготовки молодого поколения врачей еще в 1975 году под руководством доцента Бессонова Анатолия Михайловича, ассистентов Муратова Б.Ш., Тулеутаева Т.Б. был создан курс анестезиологии-реаниматологии, который позднее реорганизован в кафедру анестезиологии и реаниматологии Медицинского университета Семей. Совместно с коллегами с кафедры сотрудниками отделения внедрено 10 научных изобретений, более 50 рационализаторских предложений, ежегодно выходит около 10 научных статей в разных печатных изданиях, участвуют в областных, республиканских и международных научно-практических конференциях.

У старейшего в Восточном Казахстане отделения нейрохирургии за плечами также 50-летний путь становления и развития. Отделение на 30 коек было открыто 21 декабря 1971 года Приказом Семипалатинского областного отдела здравоохранения на базе Семипалатинской областной клинической больницы. Первым заведующим был назначен Овсянников Владимир Иванович, позднее эту должность занимали такие выдающиеся личности, как Биркгейм Э.В., Горбунов В.И, Чайко В.И., Культуманов А.С. В настоящее время отделение развернуто на 52 койки, а возглавляет его Смаилов Наиль Сергалиевич. Одними из основателей отделения по праву являются Иванов Л.А., Аверьянова Т.Я., среди заслуженных ветеранов отделения, привнесших огромный вклад в его развитие, также выдающаяся личность, высококвалифицированный нейрохирург Ишмухаметов Р.Ш., у которого за плечами без малого почти 40 лет трудового стажа по данной специальности. В разные годы в отделении трудились врачи-нейрохирурги Урунбаев Е.А, Сулейменов Е.Х., Калиев Р.С, Койшыбаев Т.Н, Бекенов Д.Ж, Нурекенов А.М, врачи-невропатологи: Алехина Л. А, Оспанов Б.Т., Бакиева Р. С.

Фото: НАО «Медицинский университет Семей»

Нейрохирургия – сравнительно новая, динамично развивающаяся отрасль медицины. Ее задачи – диагностика и лечение, в том числе и хирургическое, различных заболеваний, повреждений центральной и периферической нервной системы, и их последствий. С первых дней в отделении оказывалась помощь при травме центральной и периферической нервной системы. Выполнялись операции при опухолях головного и спинного мозга, дегенеративных заболеваниях позвоночника, гидроцефалии и других заболеваниях взрослых и детей. Вместе с развитием мировой нейрохирургии изменялись подходы и совершенствовались методы лечения в отделении нейрохирургии Семея. Так, например, ранее при травме позвоночника производились операции по удалению дуги позвонков (ляминэктомия), затем были внедрены значительно более сложные и эффективные операции по удалению и протезированию сломанного позвонка и жесткой транспедикулярной фиксации.

Значительно увеличилось число операций при опухолях головного мозга. При этом летальность при подобных операциях снизились с 25-30% в первые годы работы отделения до 1-2%, а за последние три года вовсе не было летальных случаев. За последние годы расширился диапазон операций при дегенеративных заболеваниях – стали выполняться операции при спондилолистезе, стенозе позвоночного канала, широко используется методика удаления и протезирования диска при грыжах межпозвоночного диска шейного отдела позвоночника. В отделении была разработана собственная методология удаления спонтанных (инсультных) внутримозговых гематом.

В отделении впервые в Семее были внедрены методы эндоваскулярного лечения заболеваний сосудов головного мозга. Кроме того, врачи отделения оказывают помощь детскому стационару госпиталя при лечении, в том числе хирургическом, нейрохирургической патологии у детей. В настоящее время продолжается внедрение новых технологий лечения.

Безусловно, разработка современных технологий, высокоточное цифровое оборудование – все это позволяет добиться лучших результатов, но, как отметил Рашид Ишмухаметов, на первом месте всегда находятся люди. Те, кто долгие годы посвящает себя учебе, проходит сложный и тернистый путь, чтобы заслужить право надеть белый халат и встать в один ряд со своими учителями. Именно такие люди из десятилетия в десятилетия накапливают и передают свои знания и опыт следующему поколению, поддерживают их в развитии.

Именно благодаря им казалось бы сложнейшие заболевания удается победить.

Коллектив НАО «Медицинский университет Семей» поздравляет сотрудников отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также отделения нейрохирургии с 50-летним юбилеем, желает дальнейшего роста и успехов в их нелегком, но благородном труде.