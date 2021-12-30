Ержан Нургалиев: Желаю чувствовать себя счастливыми

– Многие казахстанцы подводят в эти дни итоги уходящего года. Можно спросить о ваших итогах? Вы довольны тем, как прожили этот год? Чего вам удалось достичь?

– Вообще, я всегда доволен своей жизнью по той простой причине, что жив и здоров. Не люблю подводить какие-либо итоги, потому что человек, скорее, иррациональный, мыслящий, действующий зачастую вопреки здравому смыслу. Да и выглядит, мне кажется, такое подведение итогов несколько нескромно.

Могу сказать о ключевых моментах уходящего года. Они в том, что я победил за пять дней коронавирусную инфекцию с поражением легких до 50%, переехал жить в город-курорт Сочи и получил РВП – разрешение на временное проживание в России. А это первый шаг к получению гражданства.

– Ержан, что особенно вдохновляло вас в этом году?

– Огромная благодарность моих почитателей, друзей, поклонников и всех тех, кто слушает меня в соцсетях. Когда я вижу тысячи комментариев под моими постами, думаю, мои аффирмации влияют положительно на людей и мне это очень приятно, это меня вдохновляет, я чувствую, что мое творчество нужно им и мне хочется делиться с ними и такой фидбэк поразил меня своей результативностью. Осознание, что то, что ты делаешь, приносит пользу другим людям, очень мотивирует. Для себя я внезапно открыл новую ветвь своего творчества – соединение музыки с психологическими установками и аффирмациями.

– Где и с кем вы хотите встретить Новый год?

– Я никогда не планирую и не обещаю даже близким своим людям встретить с ними Новый год, потому что у артиста это работа и в любой момент планы могут поменяться. Поэтому не хочу никого обнадеживать, не хочу нарушать ничьи планы и до последнего не знаю, где и с кем буду отмечать Новый год.

То же самое и в этом году. Но я готов к любому сценарию, к любому повороту событий. Бывало всякое. В прошлом году, к примеру, встречал Новый год на Кавказе на Эльбрусе, и это было потрясающе. Причем туда я полетел буквально 31 декабря.

И в этом году тоже все может измениться буквально в последний момент. Я готов даже один остаться на Новый год, но, к сожалению, или к счастью, это у меня пока не получается. Поэтому как будет, так будет. Самое главное – это внутреннее состояние, ощущение гармонии, счастья, любви. А где и с кем – это уже второстепенно.

– Самое необычное место, где вам довелось встречать Новый год?

– Гора Эльбрус явилась для меня самым необычным местом проведения Нового года за последнее десятилетие. Это около шести тысяч метров над уровнем моря, это горы, это канатная дорога, снег, солнце... Мне удалось записать несколько песен на этом разряженном свежем воздухе и познакомиться с интересными людьми.

Вообще я люблю новые места, новых людей, новую атмосферу, все, что происходит неожиданно, спонтанно. Поэтому встретить в одной из самых высоких точек мира Новый год – это здорово.

- Ержан, спасибо за интервью. Что бы вы хотели пожелать казахстанцам?

- Желаю всем казахстанцам оставаться самими собой в любой ситуации, независимо от обстоятельств: следовать своему сердцу и при этом чувствовать себя счастливыми, нужными и, самое главное, быть здоровыми во всех отношениях.

Пусть новый год даст еще больше возможности каждому из вас самореализоваться, улучшить качество своей жизни и пусть процветает наша страна и наш единый казахстанский многонациональный народ.