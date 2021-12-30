В Алматы состоялся технический запуск станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»

Новые станции являются объектами второго пускового комплекса Алматинского метрополитена, готовность которого на данный момент составляет более 96%.

Трасса расположена под пр. Абая, в западном направлении от пр. Алтынсарина до ул. Яссауи. Состоит из перегонных тоннелей и двух станций «Сарыарка» и «Бауыржана Момышулы». Протяженность участка линии составляет 3.08 км.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: акимат Алматы

Станция «Сарыарка» расположена в районе парка «Фэмили», глубокого заложения, пилонного типа, имеет две входные группы с двумя лифтами для маломобильных групп населения и 8 эскалаторов.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена под пр. Абая, западнее ул. Момышулы. Станция мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей и шести входных групп. Предусмотрены шесть лифтов и 15 эскалаторов.

Фото: акимат Алматы

На сегодняшний день завершены основные строительно-монтажные работы и начаты пусконаладочные работы. На стадии завершения архитектурно-отделочные работы, инженерные сети, системы автоматики и монтаж эксплуатационного оборудования.

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz

Для создания комфортных и безопасных условий для пассажиров метрополитена предусматриваются пусконаладочные работы, включающие в себя интеграцию оборудований и систем автоматики с действующим метрополитеном, а также обкатка по путям электроподвижным составом.

Фото: Zakon.kz

Фото: акимат Алматы

Данные станции расположены в одних из самых густонаселенных районах города. При вводе в эксплуатацию ожидаемый пассажиропоток увеличится с 40 тысяч человек в день до 86 тысяч человек, что многократно разгрузит улично-дорожную сеть и транспортную инфраструктуру города в целом.