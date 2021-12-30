Какие изменения ждут казахстанцев с января 2022 года

Социальная сфера

С 1 января установлены новые размеры расчетных показателей:

минимальный размер заработной платы – 60 тыс. тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге; минимальный размер пенсии – 46 302 тенге; МРП – 3063 тенге; величина прожиточного минимума – 36 018 тенге.

Размер пенсии увеличат на 7%.

Размер взносов государства на ОСМС составит 1,7% от объекта исчисления взносов государства.

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы компенсация на содержание жилища и оплату коммунальных услуг составит 3739 тенге.

Социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай утраты трудоспособности и потери кормильца повысят на 5%.

Повысят зарплату работникам бюджетных организаций.

ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, медико-социальных учреждений, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2022 года в размере 1,75;

ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):

с 1 января 2022 года в размере 2,63;

специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4):

с 1 января 2022 года в размере 1,95.

ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2022 года в размере 1,23.

Установлены размеры доплат медикам за работу в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусом. В зависимости от степени риска (высокий, средний или низкий) доплата составит семь, пять или три базовых должностных оклада соответственно (БДО).

Напомним, БДО для данных категорий работников составляет на сегодняшний день 17 697 тенге.

Внесены изменения в Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги. Теперь регистрация лиц, получающих специальные социальные услуги и очереди нуждающихся в специальных социальных услугах будут регистрироваться в электронном журнале на портале социальных услуг.

Изменились Правила оформления документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях. В частности, утверждены новые формы заявлений на получение специальных социальных услуг в условиях стационара, полустационара и ухода на дому.

Изменен стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия.

Государственный язык

Внесены поправки по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности (действуют с 29 декабря 2021 года). В частности, закон «О языках» добавлено следующее:

«тексты реквизитов и визуальной информации излагаются с соблюдением норм орфографии и аутентичного перевода текста»;

«бланки государственных организаций излагаются на государственном и русском языках, при необходимости также на других языках».

Бланки негосударственных организаций излагаются на государственном языке, при необходимости также на русском или других языках.

Вывески государственных организаций размещаются на государственном и русском языках, при необходимости также на других языках.

Вывески негосударственных организаций размещаются на государственном языке, при необходимости также на русском или других языках. Товарные знаки, охраняемые в РК, используемые в вывесках негосударственных организаций, излагаются в неизменном виде.

Надписи на дорожных знаках излагаются на государственном языке, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК.

Также законом уточнены процедуры внедряемого уведомительного порядка на проведение религиозных мероприятий за пределами культурных зданий, сооружений.

Судебная система

В судебную систему будут привлекать профессионалов, специализирующихся в отдельных отраслях права, перечень которых будет утверждать Высший Судебный Совет.

Расширенное пленарное заседание Верховного Суда будет утверждать распределение бюджета судебной системы по уровням и направлениям расходов.

Расходы судебной системы составят не менее 6,5% от общей суммы расходов по бюджетной программе 001 всех государственных органов.

Также добавлен порядок исчисления сроков при привлечении судьи к ответственности за совершение дисциплинарного проступка.

Определено, как будет оплачиваться труд членов Высшего Судебного Совета из числа судей, государственных служащих, ученых-юристов и адвокатов.

Бюджет

Гарантированный трансферт из Национального фонда РК в республиканский бюджет в 2022 году составит 2 400 000 000 тысяч тенге. Деньги пойдут на выплату солидарных пенсий и государственные базовые пенсионные выплаты.

Изменения в Таблице распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов в части взимания Единого земельного налога, платы за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и платы за продажу права аренды земельных участков.

Государственные закупки

Закупки субъектов квазигоссектора (нацкомпании, нацхолдинги и др.) будет регулировать отдельный закон.

Документ определяет принципы, способы и процесс закупок, требования к потенциальным поставщикам, а также порядок осуществления контроля за исполнением требований законодательства в сфере госзакупок.

Кроме того, внесены поправки в ряд сопутствующих законов по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

А Минфин утвердил Правила осуществления закупок указанными субъектами, Правила ведения реестра недобросовестных участников и Правила работы веб-порталов закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

Важные поправки внесены в закон о госзакупках.

Теперь в случае несогласия потенциального поставщика с включением его в реестр недобросовестных участников государственных закупок он может обратиться в согласительную комиссию.

Внедрен электронный каталог товаров, изменена процедура проведения аукциона, добавлены новые виды конкурсов. Появилась новая статья, регулирующая закупки через электронный магазин.

Контроль за госзакупками будет проводить Централизованная служба в соответствии с утвержденными правилами.

Контроль проводится на постоянной основе без посещения объекта контроля путем сопоставления сведений, полученных из информационных систем, по деятельности объектов контроля, а также по результатам применения системы управления рисками.

Коллекторские агентства

Минимальный размер уставного капитала коллекторских агентств (вне зависимости от его организационно-правовой формы) составит 10 млн тенге. Соответствующие изменения внесены в Гражданский кодекс.

Учредители коллекторского агентства обязаны полностью оплатить минимальный размер уставного капитала создаваемого коллекторского агентства к моменту его государственной регистрации (перерегистрации). При этом уставный капитал коллекторского агентства формируется исключительно деньгами в тенге.

Аудиторские организации

Министерство финансов будет определять аудиторскую организацию (аудитора) с соблюдением принципов очередности и региональной представленности для участия в проверке и даче заключения по запросу органа прокуратуры, постановлению, вынесенному в рамках начатого досудебного расследования, а также определению суда в соответствии с законом «О государственных закупках». Соответствующее изменение внесено также в положение о Министерстве финансов.

Нотариат

В Единой нотариальной информационной системе появится отдельный компонент – Нотариальный электронный репозиторий.

Он нужен для временного хранения, учета и использования нотариальных документов в электронной форме, то есть будет своеобразным электронным архивом нотариуса.

Сведения о совершении нотариальных действий должны размещаться на временное хранение в нотариальном электронном репозитории и по истечении установленного срока должны быть переданы в нотариальный электронный архив.

В случае приостановления действия лицензии частного нотариуса, документы, находящиеся в производстве нотариуса, в течение десяти рабочих дней передаются другому частному нотариусу, по совместному решению территориального органа юстиции и территориальной нотариальной палаты.

О произведенной передаче документов составляется акт приема-передачи установленной формы.

Бухгалтеры

Изменены Правила сертификации профбухгалтеров.

С 2022 года кандидаты в профессиональные бухгалтеры сдают шесть экзаменов:

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности; управленческий учет; финансы и финансовый менеджмент; налоги; право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство); этика.

При этом предусмотрено освобождение от сдачи экзамена по некоторым дисциплинам.

Гражданский процесс

С 1 января вводятся в действие поправки по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров.

В частности, расширен круг лиц, у которых может быть составлено соглашение об уплате алиментов, теперь (помимо нотариусов) это – медиаторы, адвокаты, юрисконсульты.

Определены основные функции организации медиаторов и компетенция уполномоченного органа. Уточнены права и обязанности медиатора. Предусмотрены поправки, направленные на развитие онлайн-медиации.

Заменено понятие «непрофессиональный медиатор» на «общественный медиатор».

Проекты процессуальных документов суда могут быть подготовлены с использованием автоматизированной информационной системы суда.

В ГПК появилась новая глава 21-1 «Упрощенное (письменное) производство».

Налоги

В налоговой сфере ряд важных изменений: вводится паспорт налогоплательщика, налоговое мобильное приложение, налог на GOOGLE, упрощен порядок прекращения деятельности плательщиков НДС, в понятие «денежные расчеты» включаются в том числе расчеты с использованием мобильных платежей.

Кладовки, находящиеся в многоквартирных жилых домах и используемые в личных целях, обложат налогом по ставкам, аналогичным жилищам (прогрессивная шкала), в соответствии со ст. 531 Налогового кодекса в зависимости от стоимости, определяемой НАО «Правительство для граждан», для налога на имущество.

Подробнее о нововведениях читайте здесь.

Также будет осуществляться новая форма налоговой учетной политики ИП, применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента, упрощенной декларации или с использованием специального мобильного приложения.

В Налоговый кодекс внесены изменения по вопросам экологии.

Теперь вместо понятия «плата за эмиссию в окружающую среду» предусмотрено понятие «плата за негативное воздействие на окружающую среду». Поправки коснулись также объектов обложения платы, ставок платы, порядка исчисления и уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Вводятся акцизы на бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо.

Всеобщее декларирование

Вводится в действие форма декларации о доходах и имуществе физического лица и правила ее заполнения. Гражданам придется заполнять ее ежегодно в рамках всеобщего декларирования, вводимого поэтапно.

Декларация предназначена для отражения физическими лицами информации о:

доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами РК; налоговых вычетах; приобретении или отчуждении, или получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации; требований по зачету и возврату суммы превышения по индивидуальному подоходному налогу; деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000 МРП; имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица; задолженности других лиц перед физическим лицом.

Земля

Установлен запрет на предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения в частную собственность и на праве землепользования гражданам РК, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства.

В случае заключения брака гражданами РК с иностранцами или лицами без гражданства они должны продать свой земельный участок сельхозназначения.

Решения Земельной комиссии будут ежемесячно публиковать в интернете.

Также, один экземпляр заключения комиссии в течение одного рабочего дня с момента подписания направляется заявителю одним из следующих способов:

нарочно;

в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

электронным документом, подписанным ЭЦП;

по адресу электронной почты заявителя.

Заявитель может обжаловать решение комиссии в течение семи рабочих дней с даты его получения в суде в порядке, установленном АППК.

Изменились правила консервации земель. Теперь выявлять нарушенные земли будут, помимо МИО, также территориальные подразделения органа по управлению земельными ресурсами и уполномоченный орган по охране окружающей среды.

Предпринимательство, социальное предпринимательство

В связи с введением нового специального налогового режима с использованием мобильного приложения уточнен порядок исчисления среднегодового дохода субъектов предпринимательства.

В среднегодовой доход предпринимателя будут включаться все виды доходов, предусмотренные ст. 226 НК РК, а также доходы предпринимателей, применяющих СНР:

на основе патента;

на основе упрощенной декларации;

с использованием мобильного приложения.

Предпринимателям субсидируют часть затрат на содержание туалетов.

Для получения субсидии предпринимателю нужно подать заявку в бумажной или электронной форме в местный исполнительный орган (МИО). После одобрения заявки МИО ежемесячно будет перечислять на расчетный счет предпринимателя 83 300 тенге.

Будет внедрен ряд мер поддержки социального предпринимательства, среди которых предоставление налоговых и иных льгот, финансовой, информационной и методической поддержки, содействие в поиске деловых партнеров и установлении межрегионального сотрудничества, обеспечение профессионального и дополнительного образования.

Более подробно о мерах поддержки смотрите в утвержденных правительством Правилах осуществления поддержки инициатив развития социального предпринимательства государственными органами, национальными холдингами, национальными институтами развития и иными организациями.

Социальные предприниматели смогут взять в аренду без права выкупа на льготных условиях государственное имущество. Для этого им придется участвовать в тендере на веб-портале реестра государственного имущества.

Цифровой майнинг

За цифровой майнинг будет взиматься плата в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга.

Туризм

Вводится туристский взнос для иностранцев. Это платеж, взимаемый с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Операторы туристского взноса для иностранцев перечислят полученные деньги в местный бюджет.

За каждого иностранного туриста туроператорам субсидируют затраты в размере 15 тыс. тенге.

Помимо этого, туроператорам субсидируют стоимость детских авиабилетов при перелетах по территории РК.

Производство алкоголя

Новые квалификационные требования предъявляются к деятельности в сферах производства этилового спирта, производства алкогольной продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции.

В новой редакции изложен перечень необходимых сведений для паспорта производства этилового спирта и алкогольной продукции.

Также изменены Правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов на производимые и импортируемые этиловый спирт и/или вина наливом, алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции).

ПИН-коды присваиваются производителям и импортерам этилового спирта и/или вина наливом, алкогольной продукции (кроме пивоваренной продукции), производимого в РК или ввозимого на территорию РК согласно вновь утвержденному стандарту госуслуги.

Табачная продукция

Меняются правила маркировки табачных изделий акцизными марками в части требований к ее местоположению на пачке сигарет. Кроме того, упаковка пачки табачных изделий целлофаном (если таковая предусмотрена) производится поверх наклеенной на пачку акцизной марки.

Акцизная марка на табачные изделия размещается таким образом, чтобы при вскрытии пачки акцизная марка повреждалась.

Транспорт

Изменились правила прохождения техосмотра автомобилей.

Теперь будут проверять (если авто переоборудовано или с завода на газе):

наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, свидетельства о соответствии газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования в случае его ремонта;

сопоставят серийный номер газового баллона, установленный на транспортном средстве, с данными паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, оформленного изготовителем газового баллона;

проверят отсутствие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений;

целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования;

наличие серийного номера и обозначений «Сжиженный нефтяной газ» (СНГ) или «Компримированный природный газ» (КПГ), четко нанесенного нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве.

Газобаллонное оборудование на транспортных средствах в специально уполномоченных организациях подвергается периодическим испытаниям с периодичностью, совпадающей с периодичностью освидетельствования баллонов, установленной изготовителем баллонов и указанной в паспорте на баллон (баллоны).

Запрещена первичная регистрация автобусов старше 10 лет.

Утвержден новый Перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений.

Военнослужащие

Изменена Инструкция по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим.

Поправки касаются порядка комплектации пенсионных дел уволенных с воинской службы военнослужащих, порядка назначения пенсионных выплат, возобновления пенсионных выплат при изменении обстоятельств, послуживших основанием для прекращения выплаты и др.

Все изменения в законодательстве с 2022 года можно посмотреть здесь.