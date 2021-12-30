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Законодательство РК
16:11 30.12.2021

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

снег Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 декабря, передает Zakon.kz.
Обширный холодный антициклон будет определять погоду на большей части РК, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на западе и юге страны, с прохождением атмосферных фронтов, сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге дождь, снег, усилится ветер. Местами по республике ожидается туман. РГП «Казгидромет»

На севере Алматинской области синоптики прогнозируют туман, в районе Алакольских озер ветер усилится до 18-23 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман, ночью в центре области ветер до 15-20 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области – туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области – туман, ночью на юге области ветер до 15-20 м/с.

На юге, западе Акмолинской области, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, в горных, предгорных районах Туркестанской области, на северо-западе Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на севере, в центре Мангистауской области, на востоке Костанайской области ожидается туман.

Анастасия Стативкина
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