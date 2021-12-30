Четыре организатора финансовых пирамид осуждены в Алматы

В общей сложности от преступной деятельности организаторов пирамид пострадало около 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге.

Один из них – гражданин 1988 года рождения, который с февраля 2017 года по август 2018 года, с целью совершения мошеннических действий, создал ТОО «LS inc» в группе лиц. ТОО занималось привлечением инвестиций у граждан для дальнейшего получения прибыли. Делалось это путем постановки денежных ставок на результаты спортивных игр. Организатор ложно гарантировал возврат вложенных гражданами денежных средств в полном объеме и без каких-либо рисков. С целью большего обогащения он «гарантировал», что проценты с вложенных денежных средств можно будет получать в любое время. По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет более миллиарда тенге. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Решением суда Алмалинского района гражданин осужден к 6,5 годам лишения свободы.