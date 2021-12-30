17:51 30.12.2021
Четыре организатора финансовых пирамид осуждены в Алматы
Фото: Zakon.kz
По данным Следственного управления ДП Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанным с финансовыми пирамидами, сообщает Zakon.kz.
В общей сложности от преступной деятельности организаторов пирамид пострадало около 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге.
Один из них – гражданин 1988 года рождения, который с февраля 2017 года по август 2018 года, с целью совершения мошеннических действий, создал ТОО «LS inc» в группе лиц. ТОО занималось привлечением инвестиций у граждан для дальнейшего получения прибыли. Делалось это путем постановки денежных ставок на результаты спортивных игр. Организатор ложно гарантировал возврат вложенных гражданами денежных средств в полном объеме и без каких-либо рисков. С целью большего обогащения он «гарантировал», что проценты с вложенных денежных средств можно будет получать в любое время. По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет более миллиарда тенге.Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Решением суда Алмалинского района гражданин осужден к 6,5 годам лишения свободы.
Кроме того, в производстве Следственного управления находилось уголовное дело в отношении гражданки, которая посредством соцсетей объявила об открытии инвестиционного проекта. Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты. Таким образом, вкладчики перечисляли посредством банковских карт денежные средства в надежде на получение прибыли в размере 30% и 50%, но так и не дождались обещанного. Подозреваемая судьей Алмалинского районного суда приговорена к шести годам восьми месяцам лишения свободы.Рустам Абдрахманов