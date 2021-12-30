Сакену Бибосынову вручили ключи от квартиры в Туркестане
На торжественном мероприятии Умирзак Шукеев вручил бронзовому призеру Олимпиады в Токио, чемпиону мира Сакену Бибосынову ключи от новой квартиры в Туркестане, передает пресс-служба акима региона.
Кроме того, глава региона вручил заслуженным деятелям области звание «Түркістан облысының Құрметті азаматы», медали «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» и грамоту акима области.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Учитывая результаты вашей работы в этом направлении, по сложившейся традиции в области будет вручена номинация «Жыл үздігі». Труд каждого человека, который работал на благо своей страны, своей земли, не должен быть проигнорирован. В посланиях главы государства Касым-Жомарта Кемелевича большое значение придается повышению престижа и статуса труда человека. Сегодняшние награды – достойная оценка вашей работы в течение года. Надеюсь, что сегодняшние показатели в новом году будут только увеличиваться. Давайте всегда держать флаг независимости высоко. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, семейного благополучия, радости в ваших домах.Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев
Лучших в сфере культуры и спорта наградил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов. Он же недавно вручил «Золотую домбру» поэту Бекарысу Шойбекову, выступившему на главной сцене республики. Домбра в течение года станет экспонатом центра «Ұлы дала елі» в Туркестане.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Фото: пресс-служба акима области