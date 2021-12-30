Сакену Бибосынову вручили ключи от квартиры в Туркестане

На торжественном мероприятии Умирзак Шукеев вручил бронзовому призеру Олимпиады в Токио, чемпиону мира Сакену Бибосынову ключи от новой квартиры в Туркестане, передает пресс-служба акима региона.

Кроме того, глава региона вручил заслуженным деятелям области звание «Түркістан облысының Құрметті азаматы», медали «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» и грамоту акима области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Учитывая результаты вашей работы в этом направлении, по сложившейся традиции в области будет вручена номинация «Жыл үздігі». Труд каждого человека, который работал на благо своей страны, своей земли, не должен быть проигнорирован. В посланиях главы государства Касым-Жомарта Кемелевича большое значение придается повышению престижа и статуса труда человека. Сегодняшние награды – достойная оценка вашей работы в течение года. Надеюсь, что сегодняшние показатели в новом году будут только увеличиваться. Давайте всегда держать флаг независимости высоко. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, семейного благополучия, радости в ваших домах. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

По словам Умирзака Шукеева, Туркестан, обновленный указом Нурсултана Назарбаева, вступает в четвертое десятилетие независимости не только как духовный центр всего тюркского мира, но и как город с большим потенциалом, который привлекает внимание всего мира.

Лучших в сфере культуры и спорта наградил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов. Он же недавно вручил «Золотую домбру» поэту Бекарысу Шойбекову, выступившему на главной сцене республики. Домбра в течение года станет экспонатом центра «Ұлы дала елі» в Туркестане.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Лидеров в разных сферах общества наградили секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев и первый зампредседателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсенбай Тажибаев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Всего лидеров года наградили в 40 номинациях. Концертную программу представили победители республиканских и международных конкурсов, звезды казахской эстрады.

Фото: пресс-служба акима области

В частности, выступили группы «Жігіттер», «Меломен», обладательница гран-при фестиваля «Славянский базар» Рухия Байдукенова, звезда Украины Назар Яцишин и другие артисты.