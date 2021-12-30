При «омикроне» требуется меньшее пребывание в стационаре – Минздрав РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что клиника «омикрона» напоминает гриппоподобное течение. Его слова приводятся на сайте правительства России.

Среди симптомов – першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгии, интоксикация и поражение желудочно-кишечного тракта.

Опыт других стран, где «омикрон» широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Он подчеркнул, что необходимо активно проводить вакцинацию и особенно ревакцинацию на протяжении всех праздничных дней.

Министр призвал власти регионов РФ обратить внимание на своевременную выписку из стационаров в период новогодних праздников, чтобы не допускать перегрузки и длительного пребывания в медицинских учреждениях.