Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:31 30.12.2021

Уральск остался без воды

Уральск остался без воды Фото: pixabay
Город остался без водоснабжения из-за аварии в микрорайоне Северо-Восток, сообщает Zakon.kz.

По информации «Батыс Су арнасы», снижение давления не дало возможность устранить порыв водопровода, из-за чего было принято решение временно отключить водоснабжение.

В комментариях под публикацией «Батыс Су арнасы» жители города сообщают об отсутствии воды в центре города, на улицах Тюленина, Жангир хана, Циолковского, Ертаргын и других.

В компании сообщили, что место и причина повреждения определены. Ведутся ремонтные работы, восстановить водоснабжение планируют в течение двух-трех часов.

Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм произошел 30 декабря в 16:30 в микрорайоне Северо-Восток вблизи дома №19. На тот момент в ДЧС ЗКО пояснили изданию «Мой ГОРОД», что в связи с аварией по Уральску было снижено давление воды.

Данияр Кунафин
Уральск
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости