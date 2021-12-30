Уральск остался без воды

По информации «Батыс Су арнасы», снижение давления не дало возможность устранить порыв водопровода, из-за чего было принято решение временно отключить водоснабжение.

В комментариях под публикацией «Батыс Су арнасы» жители города сообщают об отсутствии воды в центре города, на улицах Тюленина, Жангир хана, Циолковского, Ертаргын и других.

В компании сообщили, что место и причина повреждения определены. Ведутся ремонтные работы, восстановить водоснабжение планируют в течение двух-трех часов.

Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм произошел 30 декабря в 16:30 в микрорайоне Северо-Восток вблизи дома №19. На тот момент в ДЧС ЗКО пояснили изданию «Мой ГОРОД», что в связи с аварией по Уральску было снижено давление воды.