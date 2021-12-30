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Законодательство РК
23:08 30.12.2021

Путин подписал закон о введении паспорта болельщика

Паспорт болельщика Фото: pixabay
Паспорт будет введен в действие 1 июня 2022 года. С этим документом можно будет посещать определенное правительством РФ спортивное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Из федерального закона, подписанного Путиным 30 декабря, известно, что паспорт болельщика (Fan ID) необходим для идентификации участника в целях обеспечения безопасности.

Перечень спортивных соревнований, при посещении которых нужен будет паспорт, определит правительство России. Организаторы мероприятий должны будут передавать данные в информационную систему.

Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Паспорт давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи. Для иностранных граждан работал безвизовый въезд в период проведения соревнований.

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