Путин подписал закон о введении паспорта болельщика

Из федерального закона, подписанного Путиным 30 декабря, известно, что паспорт болельщика (Fan ID) необходим для идентификации участника в целях обеспечения безопасности.

Перечень спортивных соревнований, при посещении которых нужен будет паспорт, определит правительство России. Организаторы мероприятий должны будут передавать данные в информационную систему.

Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Паспорт давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи. Для иностранных граждан работал безвизовый въезд в период проведения соревнований.