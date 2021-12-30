23:43 30.12.2021
Димаш Кудайберген анонсировал новый клип
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Димаш Кудайберген поучаствовал в музыкальной эстафете в поддержку зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram отрывок клипа, посвященного предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине.
Певец напомнил, что в начале декабря люди со всего мира откликнулись на призыв спеть песню, посвященную предстоящей Олимпиаде.
В результате получился музыкальный хит, в котором переплетаются голоса десятков участников из разных стран и континентов. Казахстанский певец Димаш Кудайберген
24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.