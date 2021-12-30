Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:43 30.12.2021

Димаш Кудайберген анонсировал новый клип

Димаш Кудайберген новый клип Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Димаш Кудайберген поучаствовал в музыкальной эстафете в поддержку зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram отрывок клипа, посвященного предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине.

Певец напомнил, что в начале декабря люди со всего мира откликнулись на призыв спеть песню, посвященную предстоящей Олимпиаде.

В результате получился музыкальный хит, в котором переплетаются голоса десятков участников из разных стран и континентов. Казахстанский певец Димаш Кудайберген

24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Данияр Кунафин
Кудайберген Димаш
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости