480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 110,

в Алматы – 75,

в Шымкенте – 19,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 21,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 53,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 39,

в СКО – 34,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 987 866 случаев.

576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 96,

в Алматы – 25,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 17,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 120,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 99,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 960 211 человек.