Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:00 31.12.2021

480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

врачи Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано на 40 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 110,

  • в Алматы – 75,

  • в Шымкенте – 19,

  • в Акмолинской области – 36,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 21,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 20,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 6,

  • в Карагандинской области – 53,

  • в Костанайской области – 39,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 39,

  • в СКО – 34,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 987 866 случаев.

576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 96,

  • в Алматы – 25,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 58,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 17,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 11,

  • в Жамбылской области – 11,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 120,

  • в Костанайской области – 39,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 99,

  • в СКО – 68,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 960 211 человек.

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости