480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 110,
в Алматы – 75,
в Шымкенте – 19,
в Акмолинской области – 36,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 21,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 53,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 39,
в СКО – 34,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 987 866 случаев.
576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 96,
в Алматы – 25,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 58,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 17,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 11,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 120,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 99,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 960 211 человек.