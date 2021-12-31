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08:58 31.12.2021

Гол и пас Роналду помогли «МЮ» одержать девятую победу в АПЛ

Футбол Фото: Instagram/cristiano
В рамках игр 20 тура английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» встречался с «Бeрнли», сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился успехом подопечных Ральфа Рангника, которые праздновали победу со счетом 3:1. Уже на восьмой минуте встречи с передачи Криштиану Роналду отличился Скотт Мактоминей. Затем автоголом отметился защитник «Бeрнли» Бен Ми.

А за 10 минут до окончания первого тайма лидер «МЮ» Роналду довeл счeт до разгромного – 3:0. Позже гостям удалось забить гол престижа благодаря Аарону Леннону.

Во второй половине игры болельщики не увидели больше голов, тем самым окончательный счет на табло – 3:1 в пользу «МЮ». В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и находится на шестом месте.

Роналду прокомментировал эту победу на своей странице в Instagram:

«Лучший способ закончить год! Великая победа!»

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