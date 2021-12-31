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10:47 31.12.2021

Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане

зима, горка, ребенок Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 января, передает Zakon.kz.
Северо-западный циклон из районов Белого моря вызовет осадки (преимущественно снег) на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории республики. РГП «Казгидромет»

В Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с.

В западных и южных регионах ожидается гололед, в северных и центральных – метель.

В целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов.

3 января в северной половине страны температура воздуха ночью -10…-18°С, днем -3...-8°С, в южной половине столбики термометров достигнут отметки ночью 0...+5°С, местами 0…-10°С, днем +3…+13°С.

Анастасия Стативкина
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