Что нужно знать въезжающим в Россию казахстанцам

В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение:

Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Кыргызстан, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.

Вместе с тем в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», согласно распоряжению Правительства РФ, в Россию временно запрещен въезд иностранных граждан из следующих государств и их отдельных территорий: Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР.

Прилет в Россию авиарейсами из стран ЕАЭС и СНГ

С 25 июля 2021 года для прилета в Россию авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а 1 сентября 2021 года – также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия – не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) только через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Инструкцию по использованию приложения можно посмотреть здесь.

Отмечается, что при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до пяти лет.

В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства необязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников, могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты необходимо требовать в аэропортах этой страны.

Прилет в Россию авиарейсами из других государств

Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, срок действия которой составляет не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы.

При въезде в Россию из других стран также необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до пяти лет.

Прибытие в Россию через сухопутные пункты пропуска

Въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска казахстанцам и гражданам других государств по-прежнему ограничен и разрешен только для следующих категорий:

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории России, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;

лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;

лиц, въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, постоянно проживающих на территории РФ (при наличии вида на жительства РФ), а также въезжающих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан РФ либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в России (при наличии вида на жительство), при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства);

лиц, въезжающих в Россию для лечения, и сопровождающих их лиц (сопровождающие лица допускаются для несовершеннолетних пациентов и пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести или в тяжелом состоянии, а также при наличии других медицинских показаний, указанных принимающей медицинской организацией), сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в РФ иностранных граждан;

лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

лиц, въезжающих в РФ для осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику России иностранных граждан;

лиц, въезжающих в РФ для обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.

С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь.

Для граждан Казахстана и иностранных государств, включая детей, при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска также необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, срок действия которой составляет не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы.

Казахстанцам, прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней, важно знать:

Что в связи с изменением законодательства РФ с 29 декабря 2021 года прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней иностранным гражданам, в том числе гражданам Казахстана, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях.

Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из родителей, опекунов или попечителей (на детей до 6 лет не распространяется).

Также необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД выдается соответствующий документ.

В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.

После истечения срока действия медицинских справок в течение 30 дней необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.

Полный текст информации можно посмотреть здесь.