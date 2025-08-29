К казахстанцам, находящимся в России, с важной информацией обратилось посольство РК

Посольство Казахстана в России сегодня, 29 августа 2025 года, распространило важную информацию, сообщает Zakon.kz.

Она касается казахстанцев, находящихся в России. "Вниманию посетителей Консульского отдела в Москве! В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 1 сентября 2025 года неприемный день", – предупредило посольство РК в РФ в пятницу. 12 августа 2025 года посольство Казахстана в России напомнило соотечественникам, находящимся в РФ, о необходимости урегулирования правового статуса.

