Общество

К казахстанцам, находящимся в России, с важной информацией обратилось посольство РК

Россия и Казахстан, РФ и РК, флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, Казахстанско-российские отношения, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:18 Фото: Zakon.kz
Посольство Казахстана в России сегодня, 29 августа 2025 года, распространило важную информацию, сообщает Zakon.kz.

Она касается казахстанцев, находящихся в России.

"Вниманию посетителей Консульского отдела в Москве! В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 1 сентября 2025 года неприемный день", – предупредило посольство РК в РФ в пятницу.

12 августа 2025 года посольство Казахстана в России напомнило соотечественникам, находящимся в РФ, о необходимости урегулирования правового статуса.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
