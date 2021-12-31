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11:29 31.12.2021

Курс доллара стабилизировался перед праздниками

курс доллара на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,63 (-0,04), передает Zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 435-436,5 тенге, евро – 490-495 тенге, рос. рубль – 5,89-5,96 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 31 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,57%, составив $76,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,49% – до $79,14 за баррель.

Лариса Черненко
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