Курс доллара стабилизировался перед праздниками

В обменниках доллары покупают/продают по 435-436,5 тенге, евро – 490-495 тенге, рос. рубль – 5,89-5,96 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 31 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,57%, составив $76,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 0,49% – до $79,14 за баррель.