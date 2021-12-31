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11:44 31.12.2021

Волшебное лекарство – пожарные в костюмах Деда Мороза поздравили маленьких пациентов в Кокшетау

подарки Фото: pixabay
В Кокшетау пожарные оригинально поздравили пациентов областной детской больницы с наступающим Новым годом, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, некоторые маленькие жители Акмолинской области вынуждены встречать праздник в больнице.

Для того, чтобы поднять малышам настроение, сотрудники ДЧС приехали к пациентам областной детской больницы в костюмах сказочных персонажей.

Кто-то думает, что Дедушка Мороз ездит на лошадях или на оленях, а у нас сегодня побывал самый оригинальный волшебник! – отмечают сотрудники больницы. – Он приехал на пожарной машине, и даже не на одной.

Дед Мороз и Снегурочка поднялись на автолестнице и подарили подарки детям.

Кроме того, пожарные в целях проведения безопасного Нового года провели в областной детской больнице пожарно-технические занятия.

Анастасия Московчук
Акмолинская область
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