11:44 31.12.2021
Волшебное лекарство – пожарные в костюмах Деда Мороза поздравили маленьких пациентов в Кокшетау
Фото: pixabay
В Кокшетау пожарные оригинально поздравили пациентов областной детской больницы с наступающим Новым годом, сообщает Zakon.kz.
К сожалению, некоторые маленькие жители Акмолинской области вынуждены встречать праздник в больнице.
Для того, чтобы поднять малышам настроение, сотрудники ДЧС приехали к пациентам областной детской больницы в костюмах сказочных персонажей.
Кто-то думает, что Дедушка Мороз ездит на лошадях или на оленях, а у нас сегодня побывал самый оригинальный волшебник! – отмечают сотрудники больницы. – Он приехал на пожарной машине, и даже не на одной.
Дед Мороз и Снегурочка поднялись на автолестнице и подарили подарки детям.
Кроме того, пожарные в целях проведения безопасного Нового года провели в областной детской больнице пожарно-технические занятия.