Волшебное лекарство – пожарные в костюмах Деда Мороза поздравили маленьких пациентов в Кокшетау

К сожалению, некоторые маленькие жители Акмолинской области вынуждены встречать праздник в больнице.

Для того, чтобы поднять малышам настроение, сотрудники ДЧС приехали к пациентам областной детской больницы в костюмах сказочных персонажей.

Кто-то думает, что Дедушка Мороз ездит на лошадях или на оленях, а у нас сегодня побывал самый оригинальный волшебник! – отмечают сотрудники больницы. – Он приехал на пожарной машине, и даже не на одной.

Дед Мороз и Снегурочка поднялись на автолестнице и подарили подарки детям.

Кроме того, пожарные в целях проведения безопасного Нового года провели в областной детской больнице пожарно-технические занятия.