Дед Мороз постучал в окно: маленьких пациентов необычно поздравили в больнице Атырау

Дед Мороз-альпинист поздравил маленьких пациентов Атырауской областной детской больницы. Он спустился с крыши на страховочном тросе, помахал детям в окна и раздал им более 100 подарков, передает корреспондент Zakon.kz.

В атырауской фирме, в которой занимаются промышленным альпинизмом, в этом году решили разнообразить Новый год необычным сюрпризом для детей, которые лечатся в больнице. Главный замысел – поздравить ребят через окно. Акция стала настоящим предновогодним чудом для маленьких пациентов – их не только поздравили теплыми пожеланиями, но и вручили сладкие подарки.

"Новый год любят все – и дети, и взрослые. Это волшебный праздник, во время которого обязательно должно произойти чудо. Мы очень рады и благодарны промышленным альпинистам, организовавшим это мероприятие. К сожалению, из-за сезона ОРВИ мы не смогли открыть окна, но Дед Мороз все равно передал детям 140 подарков. Он помахал им и пожелал здоровья. Такое поздравление наши пациенты получают впервые. Радость и восторг у них был неподдельный", – отметила главная медсестра областной детской больницы Марта Закарина.

Фото: Ануар Абилгазиев

В роли Деда Мороза – альпинист со стажем Сергей Крицкий. По его словам, ему немного пришлось похлопотать на крыше, потому что бывают кровли, за которые трудно зацепиться. В результате все дети получили новогодние подарки, и, конечно, загадали желание, одно на всех: поскорее выздороветь и больше не болеть.