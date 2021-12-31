Разговор Путина и Байдена – что обсудили по телефону главы двух держав

Телефонный разговор начался в 23:35 мск (02:35 по времени Нур-Султана) и продлился 50 минут. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

По итогам беседы двух лидеров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в телефонном разговоре президент США несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. Об этом пишет ТАСС.

Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире. Юрий Ушаков

По его словам, «Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре».

Как отметил помощник российского президента, Байден заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора: президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. (...) (Владимир Путин. - Прим. ред.) заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры. Юрий Ушаков

Как подчеркнул помощник президента РФ, глава российского государства в телефонном разговоре изложил своему коллеге основные принципы, которые были заложены в подготовленные документы о гарантиях безопасности.

(Путин. - Прим. ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам. Но главное – нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно. Юрий Ушаков

Дипломат рассказал, что Путин обозначил Байдену позицию России по поводу размещения наступательных вооружений у ее границ.

Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации –достаточно сложной – будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ. Юрий Ушаков

По словам представителя Кремля, Путин указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

В свою очередь Байден, как отметил помощник президента РФ, упомянул в беседе, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще. Юрий Ушаков

По словам представителя Кремля, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе».

Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре (президентов РФ и США. - Прим. ред.) 7 декабря, и на это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений. Юрий Ушаков

Он отметил, что «это очень серьезное дело». При этом, как подчеркнул дипломат, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют».

Также журналисты уточнили, что имеется в виду, когда говорится о якобы возможном «разрыве связей с Западом».

(Это. - Прим. ред.) ничего не предполагает, потому что мы не знаем, что такое «масштабные санкции», но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям. (...) Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трем трекам. Для этого мы работаем, и для этого наши президенты достигли договоренностей, чему мы, в общем-то, рады и (чем. - Прим. ред.) довольны. Юрий Ушаков

Как сообщается на сайте kremlin.ru, главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу российских проектов Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и Соглашения Российской Федерации с государствами – членами Организации Североатлантического договора. Пресс-служба президента РФ

Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности.

Также сообщается, что выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам.

Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, а затем в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ.

Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов. Пресс-служба президента РФ

В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями. В целом, как отметили в пресс-службе российского президента, разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне.