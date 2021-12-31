В Акмолинской области смягчают карантин

«Постановляю обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения до стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорится в документе.

Кроме того, вводится запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев) и иных мероприятий с массовым скоплением людей в объектах общественного питания и на дому, а также на открытом воздухе, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq (при соблюдении ПГГСВ РК № 47).

Жителям региона рекомендуется отказаться от посещения массовых мероприятий, организованных в объектах общественного питания и на дому (семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, праздничных корпоративов, розыгрышей лотерей), а также объектов, деятельность которых ограничена действующими постановлениями ГГСВ РК и Акмолинской области.

Посещение парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов разрешается группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок одноразовых и многоразовых)

Акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск поручено обеспечить:

запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, религиозных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, конференций и др.), семейных (банкетов, свадеб, юбилеев, праздничных корпоративов) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, а также на открытом воздухе, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq, при соблюдении ПГГСВ РК № 47;

запрет деятельности развлекательных учреждений (ночные, игровые клубы и другие), прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных (в том числе при объектах общественного питания);

запрет организации и проведения праздничных корпоративов;

запрет на проведение выставок;

запрет на проведение марафонов (на открытом воздухе);

приостановление деятельности закрытых пляжей и аквапарков;

приостановление деятельности караоке;

приостановление лотерейных клубов, букмекерских контор;

разрешение на проведение поминок, при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;

разрешение на проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20%;

разрешение деятельности объектов культуры (репетиции) до 50 человек, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 30%;

разрешение деятельности банкетных залов (для поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с режимом работы с 9 до 02.00;

разрешение деятельности бильярдных с режимом работы с 07 до 00.00 при заполняемости не более 30%;

разрешение деятельности компьютерных клубов с режимом работы с 07 до 00.00 при заполняемости не более 30%;

разрешение деятельности боулинг-клубов с режимом работы с 07 до 00.00 при заполняемости не более 30%;

разрешение деятельности детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы и батуты в закрытых помещениях), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;

возобновление движения междугородних/межобластных, регулярных автобусов (микроавтобусов);

возобновление движения межобластных и городских нерегулярных (туристические) перевозок при заполняемости на 75%, но не более 25 человек;

возобновление движения межобластных, городских нерегулярных перевозок при заполняемости на 75%, но не более 25 человек;

разрешение движения пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов;

разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 38. Разрешается проведение коллективных богослужений, в том числе проведение «жума намаз», ежедневные православные молитвы и другие осуществляются при условии наличия безопасного «зеленого статуса» (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции при заполняемости не более 50%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на одного человека;

разрешение деятельности цветочных магазинов, фотосалонов, библиотек, музеев;

разрешение деятельности открытых продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением социальной дистанции в торговых зонах (бутиках) из расчета на 1 человека 4 кв. м торговой площади согласно приложению 5 к ПГГСВ РК № 38;

разрешение деятельности крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и др. по типу рынков) при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя при соблюдении требований ПГГСВ РК № 38;

разрешение деятельности супермаркетов, гипермаркетов при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя с соблюдением требований ПГГСВ РК № 42;

разрешение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов, магазинов смешанных товаров, павильонов, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 кв. м на одного посетителя в режиме работы до 18.00 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК № 38;

разрешение деятельности объектов общественного питания (по типу кафе, ресторанов, баров при магазинах и т.д. (в помещении), летние площадки, стрит-фуды (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест) с соблюдением расстояния между столами не менее двух метров и не менее метра между посетителями, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 38 при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с режимом работы с 9 до 02.00. С 02 до 09 часов допускается только реализация продукции на доставку;

разрешение деятельности фуд-кортов при торгово-развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку, с ограничением режима работы с 10 до 18 часов);

разрешение деятельности объектов общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 38, № 42;