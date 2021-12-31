О таможенном декларировании посылок рассказали в КГД

В комитете напомнили, что товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, подлежат таможенному декларированию.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется в государстве – члене ЕАЭС, в котором постоянно или временно проживает либо временно пребывает человек, являющийся отправителем или получателем таких товаров.

При этом аэрограммы, письма, почтовые карточки и отправления для слепых перемещаются через таможенную границу ЕАЭС с разрешения таможенного органа без таможенного декларирования и помещения под таможенные процедуры.

Выпуск товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, производится таможенным органом до уплаты таможенных пошлин, налогов.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо уплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг. Например, если стоимость посылки составляет 300 евро, а вес 31 кг, то пошлину необходимо уплатить со 100 евро – в части превышения стоимостного порога, что составляет 15 евро. Комитет госдоходов МФ РК

При превышении в части веса, например, если вес посылки составляет 35 кг, пошлина уплачивается с превышения весового порога (то есть с 4 кг) и составляет 8 евро.

Как пояснили в комитете, в качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года рассматриваются вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров.

В стоимость товаров для личного пользования не включаются расходы по их перевозке и страхованию.

Если стоимостные и весовые нормы посылки не превышены, таможенную декларацию представлять не нужно.

Пассажирскую таможенную декларацию можно представить в электронном виде.

Такая возможность реализована в информационной системе «АСТАНА-1», в системе можно отправить пассажирскую таможенную декларацию до пересечения границы ЕАЭС.

Для подачи пассажирской таможенной декларации в «АСТАНА-1» физическим лицам всего лишь необходимо:

получить логин и пароль путем направления заявления в Департамент государственных доходов по месту проживания;

иметь ЭЦП для идентификации личности.

Согласно Таможенному кодексу к международным почтовым отправлениям относятся: посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории ЕАЭС из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию ЕАЭС в места международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию ЕАЭС.

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, совершаются в местах международного почтового обмена. Они определены приказом министра информации и коммуникаций РК от 9 декабря 2016 года, либо в иных местах, определенных таможенным органом.