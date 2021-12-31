КазТрансГаз провел ребрендинг и стал QazaqGaz

Постановлением правительства Республики Казахстан утвержден Комплексный план развития газовой отрасли. Кроме программы по всем вопросам, касающимся развития газовой отрасли, один из пунктов плана касается изменения старого названия и логотипа АО «НК «КазТрансГаз».

Как пояснили в самой компании, ребрендинг коснется не только названия и логотипа, он затронет и большую часть внутренних бизнес-процессов, поскольку Национальная компания QazaqGaz начинает новый этап развития всей отечественной газовой отрасли. Реализуя Комплексный план, компания будет по-новому позиционировать себя на внутреннем и международном рынках.

Как известно, у нас в стране к газовой отрасли долгое время относились по остаточному принципу. При высоких ценах на нефть государство, инвесторы предпочитали работать с «черным золотом», разрабатывали нефтяные месторождения, используя попутный газ в большей части как инструмент для увеличения объемов добычи жидких углеводородов.

Фото: АО «НК «КазТрансГаз»

В последнее время роль газа в мировом масштабе значительно возросла. Природный газ среди другого углеводородного сырья все больше заменяет традиционные виды топлива, обеспечивая переход к низкоуглеродной экономике по мере развития возобновляемых источников энергии.

Разработанное название QazaqGaz и фирменный знак наиболее ярко отражают направления бизнеса компании, чем предыдущие, которые ассоциировались главным образом только с транспортировкой газа. Новый логотип более подходит к сегодняшнему направлению деятельности компании и современным реалиям отрасли.

Основным смысловым наполнением логотипа стал знак, символизирующий огонь факела, при этом сплетение в спираль символизирует динамичное движение и развитие. Язык пламени, взятый за основу логотипа, – это символ солнца, знак очищения и предмет поклонения предков, огонь, привносящий в дома тепло и уют. Отношение к огню, как к священному символу, с древних времен присутствовало в традициях, обрядах тюркских народов. При этом присутствие в фирменном знаке компании голубых и зеленоватых тонов символизирует экологичность природного газа, что является на сегодняшний день мировым трендом.

Новый бренд наиболее близко отражает все положительные качества компании, проверенные временем, – это эволюционное развитие, масштабность действий, стабильность и надежность.