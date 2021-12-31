Правила содержания и выгула домашних животных разработали в Казахстане

К требованиям по содержанию животных относятся:

условия содержания животных, которые должны соответствовать их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям, удовлетворять их естественные потребности; обеспечение профилактики, диагностики, лечения и ликвидации болезней животных в соответствии с требованиями законодательства РК в области ветеринарии.

Владельцы или ответственные лица должны обеспечивать домашним животным условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровья людей и животных или иной вред окружающим.

Не допускается содержание домашнего животного:

в местах общего проживания и пользования, в местах содержания при нарушении санитарно-гигиенических требований;

в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы или лоджии и другие подсобные помещения общего пользования);

на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

в кухнях и коридорах общежитий.

Содержание домашних животных в квартирах (жилых помещениях), занятых несколькими семьями, возможно только с согласия всех проживающих совершеннолетних членов этих семей при отсутствии медицинских противопоказаний у всех проживающих.

При этом содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха и т.п. допускается с соблюдением требований санитарно-гигиенических и ветеринарных правил, а также в соответствии с уставами, положениями и правилами внутреннего распорядка этих организаций, в которых должно быть указано разрешение на пребывание в них домашних животных.

Согласно правилам запрещается оставлять домашних животных без надзора, в бедственном положении.

В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан поместить животное на временное содержание в приют для домашних животных или передать его на временное содержание заинтересованным лицам.

В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец или ответственное лицо обязаны принять меры к дальнейшему устройству домашнего животного.

Собаки должны содержаться в условиях, исключающих их самовыгул, нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака должна находиться на привязи или в вольере.

Также говорится, что собаку можно содержать во дворе на привязи (при этом собака должна иметь свободный доступ к еде и воде, привязь не должна мешать естественным нуждам животного) или в закрытой металлической клетке (вольере).

О наличии собаки на территории должна предупреждать соответствующая табличка при входе размером не менее 20х30 сантиметров с изображением собаки и надписью «Охраняется собакой!».

Порядок выгула домашних животных

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обеспечения безопасности людей и других животных, а также защиты имущества людей от нанесения вреда.

При выгуле домашних животных владельцам и (или) ответственным лицам необходимо соблюдать следующие требования:

выгул собак (за исключением породы собак, требующих особой ответственности владельца) допускается на поводке контролируемой длины без намордника в местах, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного обязан иметь при себе намордник, который должен быть незамедлительно надет на собаку при необходимости;

ответственность за своевременное надевание намордника на собаку и регулирование подходящей длины поводка в зависимости от ситуации несет владелец собаки;

владелец или ответственное лицо, осуществляющее выгул животного, не должны создавать беспокойства и помех окружающим, имея при себе тару для сбора экскрементов;

при переходе через улицы или выгуле вблизи магистралей необходимо взять домашнее животное на короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;

при отсутствии запрещающих надписей разрешается появление владельца с собакой в наморднике и на коротком поводке в учреждениях, непродовольственных магазинах, на почте и в других местах;

разрешается оставить собаку, за исключением собак, требующих особой ответственности, на привязи и в наморднике на коротком поводке, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для других лиц, нарушения общественного порядка, не возникает опасности для здоровья собаки или помех для свободы ее движений;

владелец собаки любой породы в случае возникновения необходимости имеет право пройти по территории мест, где запрещен выгул собак, для дальнейшего перемещения, держа собаку на коротком поводке и в наморднике.

На территории населенного пункта запрещается:

самовыгул собак; выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способным контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, а также лицам, признанными недееспособными; выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и иных территориях, где установлены запрещающие знаки; не предназначенных для выгула. выгуливать домашних животных на территории, где разрешено купание людей; купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах; нахождение и содержание домашних животных, кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением, на предприятиях общественного питания, в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях (за исключением случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организациях, а также в помещениях детских, образовательных, медицинских организаций.

Правила также предусматривают порядок выгула собак, требующих особой ответственности.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 января.