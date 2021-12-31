Опубликован закон об ответственном обращении с животными

Принципами регулирования ответственного обращения с животными являются:

отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и физические страдания; персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного; защита животных от жестокого обращения; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Закон запрещает жестокое обращение с животными, в частности:

побои, истязания животного, в том числе голодом, жаждой, и иные насильственные действия путем расчленения, сожжения, утопления, удушения, забивания животного, которые привели или могут привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного;

проведение на животных ветеринарных и иных процедур, при которых показано применение обезболивания или анестезии, без обязательного применения соответствующих средств, за исключением случаев, когда применение обезболивающих препаратов и анестетиков может нанести урон здоровью животного;

натравливание животных на человека или других животных из хулиганских побуждений либо в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей или охотой;

отказ владельцев животных или ответственных лиц от исполнения ими обязанностей по содержанию животных или их потомства до определения их в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;

неоказание помощи животному, находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии, владельцем животного или ответственным лицом, если эти лица имели возможность оказать помощь животному или сами поставили его в опасное для жизни и здоровья состояние;

организация и проведение боев животных;

организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение увечий или иного вреда здоровью животного либо гибель животных и т.д.

Не является жестоким обращением с животным:

обращение в случае нападения животного на человека или животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности; дератизация; использование животных для кормления других животных, содержащихся в неволе или полувольных условиях; охота, рыболовство или ведение рыбного хозяйства, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных, ветеринарные мероприятия, эвтаназия; убой животных при проведении религиозных обрядов последователями религиозных объединений, зарегистрированных в РК, если это предусматривается их вероучением.

Вместе с тем вводится запрет на пропаганду жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды.

Устанавливаются обязанности владельцев животных по их содержанию, учету, перевозке, разведению и умерщвлению.

Вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населениям, будут осуществлять за счет бюджетных средств.

С 1 января 2025 года запрещается деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, передвижных выставок животных, за исключением выставок сельскохозяйственных животных и домашних животных.

А с 1 января 2029 года запретят деятельность дельфинариев.

Полный текст закона можно посмотреть здесь.