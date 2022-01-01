Какие достижения страны в 2021 году казахстанцы считают главными

Маргарита Ускембаева, президент Института равных прав и равных возможностей Казахстана

Мне хотелось бы сказать о достижениях в области гендерной политики. В этом году я вошла в состав двух рабочих групп: в Министерстве национальной экономики и Министерстве информации и общественного согласия. В первом ведомстве – рабочая группа по гендерному бюджетированию.

Речь идет о том, что в Казахстане уже внедряются инструменты гендерного бюджетирования, то есть проводится гендерный анализ бюджетов. Это пока пилотный проект. В условиях пандемии Институт экономики провел исследования гендерных нужд и потребностей в Акмолинской области и в этом году уже получили результаты.

Данная повестка приобретает актуальность, и это очень важно. Любая справедливость начинается с равенства, доступа к ресурсам, и нам нужно смотреть с этих позиций. В данном случае под ресурсами мы понимаем наш национальный бюджет, наши народные деньги. Поэтому начало внедрения этого института – большое достижение.

Другим важным достижением является разработка национального плана действий по соблюдению Казахстаном резолюции 1325 Совета безопасности ООН. Этот национальный план еще не опубликован и не обсуждался, но, тем не менее, я считаю это тоже достижением, ведь я эту повестку продвигаю уже давно, с 2012 года.

В МИОР меня включили в рабочую группу по актуализации концепции семейной и гендерной политики до 2030 года. Мы будем обязаны в Казахстане соблюдать права человека в соответствии с международными стандартами.

Также важным достижением считаю то, что в этом году президент Токаев во время своего выступления на французском форуме «Равенство поколений» в Париже озвучил, что Казахстан является приверженцем повестки борьбы с насилием и что у нас эта повестка будет активно поддерживаться. Соответственно, будут выделяться финансовые средства. То, что борьбе с насилием в нашем государстве уделяется такое внимание – тоже достижение. Признание этой повестки очень важно.

Гульназ Раздыкова, директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Павлодарской области

В исторической и политической сфере важным достижением страны считаю 30-летие независимости. Это знаменательное событие.

Если брать общественную жизнь Казахстана, то это перепись населения, конечно.

К сожалению, были и трагические события: убийство пяти человек при выселении в Алматы и суицид женщины с тремя несовершеннолетними детьми. Это свидетельствует о том, что социально-экономический рост всегда сопровождается разными психогенными процессами в обществе.

Пандемия, безусловно, обострила эти тенденции. Поэтому в 2022 году хочу, прежде всего, пожелать казахстанцам психического равновесия и здоровья. Чтобы у нас сформировалась культура решения проблемы, и тогда мы по-настоящему станем сильной нацией.

Александр Карпич, финансовый консультант

Есть события громкие, звонкие, яркие – как салют. Бахнуло, вспыхнуло, удивило и… забылось.

Есть события иного плана: тихие и незаметные сегодня, но таящие в себе огромный запас будущих эмоций, достижений и побед. Такое «тихое» событие произошло в ноябре и касается оно создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек». Казахстан и Россия поставили точку в долгих переговорах и вынесли вердикт: «Космодрому – быть!».

Летные испытания космического ракетного комплекса «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса начнутся уже в 2023 году. Что это значит для Казахстана?

Это значит, что наша страна становится в один ряд с космическими державами, становится страной, запускающей космические корабли, становится еще одним космическим портом Земли.

Что это даст Казахстану, казахстанцам?

Космические технологии. Опыт в одном из самых передовых и технологических направлений современного развития. Тернии преодолели, теперь прямой путь к звездам.

Александр Цыганов, редактор газеты «Вперед» Акмолинской области

Самое главное достижение в 2021 году – 30-летие независимости Казахстана. Казахстанцы эту знаменательную дату встретили достойно. Мир сохранили, межнациональное согласие сохранили. Казахстан имеет свой флаг, герб и гимн. Нашу страну уже узнают во всем мире, наша страна – одна из активных участниц на международной арене. И сегодня идет дальнейшее развитие демократии.

В 2021 году мы впервые выбирали акимов сельского уровня. Народ сам непосредственно выбирал, никто их не назначал, мы сами голосовали за них и выбрали достойных. Это тоже одно из важнейших достижений ушедшего года.

В череде этих политических событий мы упустили, что Казахстан растет, растет население. Как показали последние статданные, население нашей страны достигло уже 19 миллионов и мы приближаемся к 20-миллионному рубежу.